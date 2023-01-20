Як навчання у "Школі Супергероїв" допомогло маленьким пацієнтам позбутися важких хвороб і стресів

2022 року "Школа Cупергероїв" провела понад 3,5 тис годин занять та 360 годин психологічного супроводу практичними психологами школи.

“Пишаємось, що попри війну школи працюють - у Києві, Житомирі, Дніпрі, Харкові. Війна показала, наскільки навчання у лікарнях необхідне, часто життєдайне для дітей. До нас звертаються з проханням відкрити, запустити нові освітні простори, тож продовжуємо працювати! Вірю і знаю, що зможемо більше”, - розповідає кураторка Школи Супергероїв та проєкту Право на Освіту, телеведуча 1+1 Наталія Мосейчук. - “Це про знання, психологічну підтримку, добрі серця та віру у майбутнє, де ми переможемо”.

2019 року велика команда волонтерів та однодумців презентувала першу в Україні соціальну франшизу і почала відкривати у найбільших дитячих лікарнях освітні центри “Школа Супергероїв”. Наприкінці 2021 - отримали статус державної установи, і попри війну, фінансування за рахунок держави відбувається.

Зараз в Україні існує 8 таких освітніх просторів. Вже за декілька місяців очікуємо на відремонтовані два простори у освітніх ценрах Національного інституту раку в Києві та Лікарні Святого Миколая у Львові. Першопрохідцями у побудові лікарняних шкіл стали обласна та міська дитячі лікарні Житомира. У цьому матеріалі ми розповідаємо про те, як навчання допомогло маленьким пацієнтам позбутися важких хвороб і стресів.

Мінус депресія, плюс ЗНО

Восьмирічна Софійка потрапила до Житомирської дитячої лікарні імені Башека в стані глибокої депресії. Дівчинка була сконцентрована на поганому фізичному стані. Через її пригнічений психологічний стан лікування не давало бажаного ефекту. Ситуація змінилася після того, як батьки та лікарі вмовили Софійку піти до “Школи Супергероїв”, що розташована у лікарні. Через "не хочу" вона прийшла на перший урок, потім на другий, третій… І вже через деякий час дівчинка почала посміхатися та з власної ініціативи ходити на заняття. Зі зміною емоційного стану показники її здоров'я невдовзі покращилися, а лікування почало діяти й через деякий час Софійку виписали з лікарні. Через те, що дитина переключилася з поганих думок на навчання, воно мало також терапевтичний ефект і дівчинка позбулася депресії, що заважала її лікуванню.

Показовою також є історія випускника Юри, який потрапивши на тривалу госпіталізацію, завдяки індивідуальним заняттям з педагогами “Школи Супергероїв” не відстав від шкільної програми. Навіть коли після виписки з лікарні хлопець перебував вдома на реабілітації, він продовжив навчатися дистанційно саме з вчителями “Школи Супергероїв”. Після закінчення навчання і лікування, Юра навідмінно здав ЗНО і поступив на навчання до університету "Житомирська політехніка".

Це лише історії двох з 1136 дітей, що за три роки пройшли навчання у “Школі Супергероїв” Житомирської міської дитячої лікарні. Зворотна сторона сухої статистики - це історії тисячі дітей, яким навчання допомогло у лікуванні та в опануванні новими знаннями і досвідом, що буде в нагоді у житті.

​”Науково доведено: чим більше позитивних емоцій ми відчуваємо, тим швидшим буде процес одужання. Сум, страх, пригнічення, розгубленість… Це емоції, що зазвичай відчувають діти, які потрапили на лікування до медичного закладу. Саме тому вони потребують мати простір, в якому зможуть спілкуватись з однолітками, дізнаватись щось нове, отримувати позитивні емоції та, хоча б, на певний проміжок часу відволіктися”, - пояснює терапевтичний ефект навчання психолог Анастасія Баранівська.

Кураторка "Школи Супергероїв" Наталія Мосейчук акцентує, що під час війни навчання при лікарнях стало важливою психологічною підтримкою. З дітьми працюють вихователі, вчителі і психологи. Аби і навчити, і підтримати, і дати надію. “Малі боряться одразу на декількох фронтах. Вихователі, вителі та психологи, батьки, лікарі - їх надійний тил. Всі мужньо витримують виклики часу та йдуть вперед. Ми ж з командою не зупиняємось і зараз особливу увагу приділяємо психологічній підтримці дітей”, - поділилася Наталія Мосейчук.

Волонтери + влада + лікарі = "Школа Супергероїв"

Масштабування проекту розпочалося майже п’ять років тому. До відкриття першої "Школи Супергероїв" в Охматдиті долучилася своїми донатами вся країна - на запуск були передані кошти, зібрані під час благодійного марафону у "Сніданку з 1+1". Відтоді велика команда однодумців - проєкт "Право на освіту" та його кураторка Наталія Мосейчук, ГО "Маленьке серце з мистецтвом", ТСН, вчителів зі Львова та Києва, лікарів, експертів з МОН та МОЗ йшли до поставленої мети - щоб школи при лікарнях відкривалися і це відбувалося на державному рівні, а не лежало на плечах волонтерів.

“Ми прагнули створити проєкт світового рівня для масштабування в Україні. У ньому дуже детально описані всі процеси та стандарти. Так само як це роблять у великих транснаціональних корпораціях, де підхід та якість однакова у будь-якому куточку світу. Після презентації деякі люди нам натякали, що це занадто круто, як для країни, в якій триває війна, а кризи змінюють одна одну. І після того холодного душу скептицизму до нас звернулися представники влади Житомирської області та міста Житомира з пропозицією реалізувати франшизу у двох лікарнях. А коли в короткий строк відкрилися дві шикарні школи, ми зрозуміли, що наша мрія реальна і ніщо нас не зупинить на шляху її втілення”, - розповідає директорка ДУ “Школа Супергероїв” Євгенія Смірнова.

Сьогодні в обласній і міський дитячій лікарнях працюють два освітні центри “Школи Супергероїв”, які є одними з найкращих в Україні.

“Коли переглядаємо звіти проєкту, ми розуміємо, що він був відкритий недарма. Ми радіємо і розуміємо, що це дуже важливо для Житомира. Адже це перша школа у Житомирі, де діти, які лежать у стаціонарі мають можливість реалізувати своє право на освіту. Особливо це має важливе значення для дітей, які тимчасово вилучені із сімей.”, - каже заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.

“Для дитини з діагнозом, який ставить під сумнів її здоров’я та життя, важливо, щоб залишалися елементи зрозумілої щоденної поведінки. Навчання – це невід’ємна частина життя кожної дитини, її буденність. В умовах лікарні воно відволікає від хвороби і тих життєвих умов, в яких опинилася дитина, допомагає знизити рівень стресу, ставлячи зрозумілі щоденні завданн.”, - розповідає керівник освітнього центру ДУ "Школа Супергероїв" в Житомирській обласній дитячій лікарні Микола Денисенко.

Три роки форсмажорів

“Школи Супергероїв” у Житомирі відкрилися наприкінці 2019 року в акурат перед початком пандемії коронавірусу. Після двох років карантинних обмежень, в лютому 2022 р. почалося повномасштабне вторгнення Росії до України. Але освітні центри не припинили свою роботу, а навпаки швидко адаптувалися до нових викликів та умов - дистанційного навчання, проведення занять в укриттях та психологічної реабілітації дітей, які зазнали травматичного досвіду війни.

​”З початком війни робота “Школи Супергероїв” змінилася. Часті повітряні тривоги збивають дітей з нормального ритму життя, тим паче у лікарні. Але ми, і в укритті, продовжуємо уроки, щоб діти проводили час з користю. Наше завдання, як реабілітологів освітнього центру, надати їм знання так, щоб це було насамперед цікаво для них, щоб це сприяло їм у скорішому одужанні”​, - каже керівниця “Школи Супергероїв” Житомирської міської дитячої лікарні Вікторія Михайленко.

Одна за одною “Школи Супергероїв” продовжили відкриватися у великих лікарнях Дніпра, Харкова і Херсона. З 2022 року “Школа Супергероїв” отримала статус державної установи, і попри війну, проєкт продовжує розвиватися по всій країні. Вже незабаром, 2023 року до відкриття плануються два нових освітніх простори. У Національному Інституті раку у Києві та у Лікарні Святого Миколая у Львові.

“Наразі ми займаємося адвокацією бюджету розвитку школи перед парламентарями і сподіваємося, що наші аргументи відобразяться у збільшенні фінансування освітніх центрів. До того ж ми не зупиняємося і працюємо не тільки над відкриттям нових шкіл, а й над розвитком нових напрямків, таких як дошкільна освіта у лікарнях. Війна нас не зупиняє, а навпаки змушує рухатися вперед для досягнення нових цілей”, - розповіла директорка ДУ “Школа супергероїв” Євгенія Смірнова.

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