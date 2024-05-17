Як не допустити витік газу в квартирі: газівники розповіли, куди звертатись, щоб підключити прилади

В Україні щороку фіксують отруєння чадним газом або ж навіть - вибухи. До таких трагічних наслідків може призвести неправильне підключення газових приладів у будинку.

Як уникнути біди - і підключити газову плиту чи котел без ризику для життя - у сюжеті ТСН.

Марина показує котельню свого будинку у передмісті Києва. Це спеціально облаштована кімната, де розміщені бойлер і газовий котел.

"Є певні технічні характеристики при встановлені газового котла і введення газу в приміщення – має бути окремий вихід обов'язково, також невелике вікно, яке відкривається на провітрювання – це для того, щоб в нас не накопичувався газ в приміщенні", - каже жителька села Глеваха Марина Клевченко.

Котел працює весь рік, розповідає господиня – завдяки цьому у будинку постійно є гаряча вода, можливість приготувати їжу, взимку – у квартирах тепло. Марина каже - до підключення приладу підійшли відповідально.

"Газовий котел ми встановили декілька років тому, на підключенні були представники компанії виробника котла, також були представники з газової компанії, вони допомогли встановити, допомогли підключити і запустити цей процес. Це було дуже важливо в даному випадку, тому що це безпекова необхідність", - каже Марина Клевченко.

Газові поверхні підключають працівники газових мереж. Після проведення основних робіт, один із найголовніших етапів – перевірка за допомогою спеціального обладнання. Важливо переконатися, чи герметичні з’єднання. Якщо знехтувати правилами і підключати газове обладнання самовільно – можна наробити лиха, наголошують газівники.

Газ

"Всіма цими речами повинні займатись фахівці, тому що це може призвести до нещасних випадків, це виток, який в подальшому може накопичуватись в даному приміщенні і може виникнути вибух, може бути отруєння", - каже майстер філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Олександр Сташевський.

Аби оформити заявку на підключення газового обладнання – достатньо звернутися до центру обслуговування клієнтів Газмереж.

"Підключення плити різне для кожної філії, якщо ми беремо саме Києво-Святошинське відділення, то ціна, діапазон ціни коливається від 589 грн до однієї тисячі 730 грн за одну одиницю. Якщо ми говоримо про реконструкцію системи газопостачання, то тут все індивідуально для наших споживачів, тому що виготовляються технічні умови, далі розробляється проект на газифікацію і будівельно-монтажні роботи, які розраховуються індивідуально під кожного клієнта", - каже фахівчиня із обслуговування клієнтів Київської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Ірина Грицюк.

Ірина прийшла до центру обслуговування, аби за всіма нормами підключити газовий котел і плиту у своїй квартирі.

Підключення газу

"Звернулася до професіоналів, професіонально підключать, тому що в квартирі буде опалення індивідуальне, тобто газовий котел – це відповідальність безпосередньо лежить на власникові. Обов'язково, щоб до котла мали доступ люди, які розуміються і які мають навики та фах, саме які пов'язані з цим підключенням котла", - каже клієнтка Ірина Бевзенко.

Коректна робота газових приладів – це перш за все безпека мешканців будинку, наголошують газівники. А тому закликають не намагатися самовільно встановити чи відремонтувати несправний прилад. Якщо у приміщенні відчувається запах газу – слід негайно телефонувати за номером 104.

"Якщо навіть людина самовільно замінила обладнання, або були якісь порушення правил безпеки там газопостачання чи несправне газове обладнання і її вимкнули газопостачання, людина до нас не звернулася і скажемо так, самовільно відновила газопостачання, дійсно краще звернутися до нас із заявою. Ми виїдемо, виправимо. Чим раніше людина до нас звернеться, тим менш жорсткі міри до неї будуть прийняті", - каже головний інженер Києво-Святошинського управління експлуатації газового господарства київської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" Іван Болотнюк.

А отже своєчасний виклик майстра – це запорука вашої безпеки та безпеки ваших сусідів.

Підключення газу

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