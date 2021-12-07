Як не набрати зайвого і заощадити: секрети новорічних закупів

У середньому цей новорічний стіл буде на 20% дорожчим ніж торішній.

До свята залишилось менше місяця, а отже - саме час починати готувати новорічний стіл. Продукти, які можуть зберігатися довго, експерти радять купувати вже зараз. Чимало товарів за рік вже здорожчали, а перед святом можуть іще набрати в ціні, але тепер багато продуктів можна придбати зі знижкою.

Про те, як не накупити зайвого, не набрати того, що зіпсується раніше часу та ще й заощадити - йшлося в сюжеті ТСН.

Торік шампанське можна було купити й за 90 гривень. Зараз - від 110. За словами експерта, українське шампанське можна купити й 31 грудня, а от ціна на імпортне може коливатися залежно від курсу долара.

Деякі продукти зараз на знижці. Наприклад, апельсини. Але, куплені нині, до новорічного столу навряд чи долежать. Фрукти та овочі можна брати за тиждень. Виняток - яблука.

Також читайте У світі ціни на продукти досягли десятирічного максимуму: до чого перед Новим роком готуватися українцям

Завчасно можна купувати бакалію. Консервований горошок, шпроти та ікру без якої новорічний стіл - це вже порушення традицій.

Вона абсолютна рекордсменка зі здорожчання. Стограмова банка - від 250 до 500 гривень. Це вдвічі більше ніж було торік. Але зараз вісімдесятиграмову бляшанку можна придбати за 100 гривень.

Якщо на новорічному столі хочеться зекономити, то час до часу треба заходити в супермаркети та поглядати на знижки. Але купувати щось тільки через те, що поряд із ним стоїть жовтий цінник, не варто. Також не слід забувати і про знижки на товари, в яких уже от-от закінчиться строк придатності.

Кондитерські вироби, а також хліб лікарі радять купувати в останню чергу. М'ясо - за кілька днів. За прогнозами експертів, домашнє може додати в ціні від 10 до 30%.

Новини України: що із продуктів для новорічного столу варто купити вже зараз

Зарано ще й для "Лікарської" ковбаси для "Олів'є". А от суху вже можна брати.

"В усьому світі виросли ціни на продукти харчування. З огляду на те, що багато продуктів на новорічному столі - ікра, цитрусові - імпортного походження, то вони потягнули ціни за собою. Також ціни на продукти зростали протягом року", - пояснює перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

У середньому цей новорічний стіл буде на 20% дорожчим ніж торішній. Для родини, яка складається з чотирьох осіб, він потягне близько двох із половиною тисяч гривень. Це з червоною ікрою, але без балика, бо, що більше делікатесів, то більша сума вийде в підсумку.

Нагадаємо:

Українці масово почали обирати, де святкуватимуть Новий рік. Найпопулярнішими напрямками залишаються Карпатські курорти, але є і ті, хто відданий зимовому морю або передмістю столиці.

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