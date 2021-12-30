Як не переїсти у новорічну ніч та чим замінити традиційні шкідливі страви: поради

Як не переїсти у новорічну ніч та чим замінити традиційні шкідливі страви: поради

Не пийте зайвий раз таблеток, аби швидше перетравилося.

Шлунок просить не треба, а рука все одно тягнеться до тарілки - святкова ніч уже за два дні, а отже - на більшість українців чекає пишне застілля. Зазвичай воно переростає у трохи тяжкий, а інколи і не трохи, день на дивані. Чи можна їсти - так щоб не переїсти та чим це все запивати до, аби не ковтати пігулки після, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Аби традиційні страви здолати шлунку було легше, пояснює дієтолог, краще не прибирати із них м'ясо, а замінити надто жирні продукти, як от майонез. Не пити зайвий раз таблеток, аби швидше перетравилося. Краще - додати клітковини. Візуалізуємо вашу тарілку – ділимо її на два частини, одна частина це - олів’є, а інша овочева нарізка – огірки, помідори, листя зелені, салати, також це можуть бути ферментовані овочі, квашені, солоні тощо.

Також читайте Раклет і сирник: смачні альтернативи традиційному новорічному застіллю

Намагатися поїсти раз і не під'їдати хаотично, поки дивимося телевізор. А ще, не менш важливо, випити води перед вечерею і правильно вибрати те, що п'єте під час неї. Якщо алкоголь присутній, то слід обирати чистий алкоголь, коктейлі ми виключаємо – це зайві цукри, вони не потрібні нікому. Потрібно більше пити чистої води.

Втім, найшкідливіше, те що може спровокувати і гастрит, і панкреатит - це звичка не їсти цілий день, а щойно святкова ніч - напхатися стравами.

Гарячу страву краще приготувати з нежирної птиці та риби. На десерт замість шоколадних цукерок - мандарини, а закуски слід подавати невеликими порціями.

Читайте також:

Як не переїсти у новорічну ніч та чим замінити традиційні шкідливі страви