Як не замерзнути вдома взимку: фахівці поділилися корисними порадами

Росіяни атакую критичну інфраструктуру, аби залишити мирне населення і без світла, і без опалення. За таких обставин важливо не лише зберегти тепло в оселі, а й подбати про себе та своїх близьких.

Корисні поради - у матеріалі ТСН.

Турист, пластун, від 24 лютого ще й ТРОборонівець Сергій Лампіцький добре знається на виживанні в екстремальних умовах. За його словами, якщо в квартирах не стане світла затемна, то радить користуватися ліхтариками. "Ліхтарики, які мають червоні діоди, для зручного бачення вноч", - каже він.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко каже, що цієї зими не буде великих проблем з ресурсами вугілля та газу. "Накопичення цих ресурісв йде за планом. Найбільш високий ризик - руйнація енергетичної інфраструктури", - наголошує фахівець.

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Павербанки також стануть в нагоді для того, аби бути на зв’язку. Втім, головне - це зберегти тепло. "Спальник гріє тим, що створює таку дистанцію, в якій тепло. Точніше повітря нагрівається і воно не сильно охолодить те, що в середині", - розповів Сергій Лампіцький.

Туристичний спальник - те, що найбільше може знадобитись в холодні зимні ночі, якщо росіяни завдадуть критичної шкоди інфраструктурі й не буде обігріву зовсім. Річ не дешева. Ціни стартують від трьох тисяч гривень, але для тепла, напрочуд надійний засіб.

"Спальник-ковдра коштує в районі трьох тисяч гривень. Його блискавка по всій довжині відкривається і можна використовувати як велику ковдру. Якщо холодно, все закриваємо і лягаємо всередину. Таким чином краще зберігається тепло", - пояснив Сергій Лампіцький.

Артем - експерт з туристичного спорядження. За його словами, з'явився попит на спальники і системи приготування їжі. Останні коштують від тисячі гривень. Хоч в побуті так пристрої не дуже зручні, каже він, але за критичних умов - добре підійде.

Їжа - ще одна проблема, яку потрібно буде вирішити, якщо не стане газу та електрики. Тут можуть доопомогти туристичні пайки. Екстримальним харчуванням можна перебитись, поки комунальники відновлять інфраструктуру. Такого продукту багато на ринку на будь-який смак та гаманець. "Цей тип продукт не замінить повноцінну їжу, але в таких умовах це найкращий варіант, що може бути", - каже технолог Володимир Шаповал.

Ця зима може видатись й справді важкою. Але українці її переживуть. Попри численні удари росян по критичні інфраструктурі, наша енергетична система залишається стабільною. Якщо буде розбомблена якась теплова електростанція, то можна буде переключити на інші резервні лінії до об'єднаної енергетичної системи протягом кількох годин - максимум доби. Втім, це не стосується зони проведення бойових дій.

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