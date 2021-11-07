Як невакцинованих відсторонюватимуть від роботи від 8 листопада: пояснення голови МОЗ Віктора Ляшка

До списку працівників, які повинні мати обов'язкове щеплення, внесли чиновників та освітян.

Від понеділка, 8 листопада, в Україні відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати чиновників та працівників освітніх закладів, які відмовляються вакцинуватися. Винятки - якщо вже є перша доза щеплення, протипоказання чи людина нещодавно перехворіла на COVID-19. Щоб відсторонити невакцинованих від роботи, керівник підприємства чи установи повинен підписати внутрішній наказ.

Про це в прямому ефірі ТСН.Тижня розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

- Уже від завтра, 8 листопада, невакцинованих вчителів і чиновників не пускатимуть на роботу, без збереження зарплати. Освітянська профспілка посилається на Кодекс законів про працю і просить відкласти цей крок на місяць. Що скаже міністр?

- Я мав велику дискусію минулого тижня з представниками профспілок і говорив з ними відверто. Є декілька варіантів. Профспілки хочуть право на роботу. А я кажу, що хочу забезпечити право на життя. Сьогодні госпіталізують у лікарні, реанімації невакцинованих людей. В Україні є необхідна кількість вакцин для того, щоб вакцинувати всіх, хто цього потребує, і захистити життя кожної людини. Тому ключове та основне завдання мене, як міністра охорони здоров'я, - зберегти ваші життя. Тому я закликаю вакцинуватися, не слухати фейків, не довіряти постам у соцмережах. І, повірте, змова є не у виробників кисню, а в тих, хто поширює недостовірну інформацію про вакцини. Всі кроки, які сьогодні робить уряд, направлені саме на те, щоб зберегти якомога більше життів в Україні.

Віктор Ляшко про те, чому влада тільки зараз виділила гроші на кисневі станції для лікарень | Новини тижня

- Тобто невакциновані вчителі завтра на роботу можуть не йти?

- Так, згідно із чинним законодавством вони будуть відсторонені. Для цього, керівник, директор освітнього закладу робить внутрішній наказ, яким відстороняються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби. Це все в рамках чинного законодавства.

Зазначимо, відповідно до постанови Кабміну, яка набуває чинності від 8 листопада певна категорія українців, серед яких державні службовці та працівники навчальних закладів, що відмовляються або ухиляються від проведення щеплень проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи. Ба більше, Фонд соціального страхування (ФСС) не оплачуватиме їм лікарняні у випадку хвороби.

ТСН.ua нагадує про неприємні сюрпризи для невакцинованих українців та інформує, кому не загрожує втрата роботи без сертифікату про вакцинацію.

Нагадаємо:

Протипоказання до вакцинації встановлює сімейний лікар. Він також надає висновок про тимчасове протипоказання до щеплення. В Міністерстві охорони здоров'я обіцяють стежити за сімейними лікарями, які будуть давати відведення від щеплень, аби такі діагнози не розросталися в геометричній прогресії.

Також МОЗ визначився з повним переліком протипоказань до щеплення від коронавірусу. В міністерстві наполягають - людей, яким не можна щепитися, мізерна кількість.

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