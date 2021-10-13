Як невакцинованим українцям поїхати до іншого міста: Ляшко назвав єдиний варіант

Після 21 жовтня поїздки міжобласними маршрутами будуть доступні тільки для пасажирів із COVID-сертифікатами та негативними ПЛР-тестами.

Відповідно до рішення уряду, від 21 жовтня в Україні буде запроваджено обмеження для пасажирських перевезень між областями усіма видами транспорту.

На запитання глядачів ТСН про те, як потрапити на поховання родича чи на лікування в інше місто без щеплення, розповів 13 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у прямому ефірі ТСН.19:30.

Міністр нагадав, що з наступного четверга міжобласні перевезення будуть доступними для пасажирів після пред’явлення міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, який підтверджує вакцинацію від COVID-19. У тих випадках, коли поїздка невакцинованого громадянина в інше місто за межами області є конче необхідною, Віктор Ляшко пропонує єдиний варіант.

“Інший варіант — зробити негативний ПЛР-тест, який буде діяти упродовж 72 годин”, - підказав міністр.

За його словами, складну ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні характеризує не так рівень інфікування, як збільшення числа госпіталізованих. А серед тих, хто потрапляє в лікарні переважають невакциновані громадяни.

“Самі по собі цифри інфікування не свідчать ні про що, сьогодні ми говоримо про госпіталізацію. Госпіталізації, які ростуть — це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95 відсотків госпіталізованих — невакциновані. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть зростати, а це привід оголошувати “червоний” рівень епіднебезпеки”, - зауважив він, нагадавши що першою областю, яку було занесено до “червоної” зони карантину стала Херсонська.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня.

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