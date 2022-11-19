Як незламні українці, попри атаки Росії, відбудовують зруйновані цивільні об'єкти

Будинки, музеї, кафе, які є не військовими об'єкти, але регулярно стають жертвами рашистів. Втім, ці мирні об'єкти ворогу виявляються не по зубах. Після обстрілів деякі з них вже за лічені дні знову відчиняються, зустрічають відвідувачів чи пожильців.

Як триває відбудова цивільних об'єктів – йдеться у сюжеті ТСН.

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10 жовтня ударною після масованого удару рашистів ударною хвилею в одному із закладів повибивало шибки . Співробітників урятувало те, що вони вчасно сховалися в укриття, але сам заклад сильно постраждав. Утім, працівники кажуть, руки ні у кого не опустились. Небайдужі люди зверталися із закликом допомогти. Втім, заклад вирішив усе відбудувати власним коштом і якнайшвидше відкритись. Кав'ярні та багато закладів стали такою віддушиною, аби поспілкуватися та відволіктися від того, що відбувається. У час, коли вимикають світло, люди приходять у заклади попрацювати. До того ж, кажуть у кав'ярні, чимало відвідувачів донатять на ЗСУ.

Ще один не військовий об'єкт, у який 25 лютого уночі влучила ракета, - це житловий будинок на вулиці Кошиця у Києві. Сьогодні будинок виділяється з-поміж інших. У будинку відновили балкон, зробили стяжечку, замінили вікна, зробили посилення віконних перегородок. Гроші на відбудову виділяли із резервного фонду міста, ще частину виділив уряд. Навіть попри проблеми із логістикою, всі роботи вдалося зробити вчасно. У цьому будинку все готово буде трохи більше, ніж за тиждень.

Усього у столиці ворог пошкодив майже 3 сотні будинків. У більшості – просто вибиті шибки. Проте 16 будівель сильно постраждали, деякі - від прямих влучань. І мали пошкоджені несучі конструкції. Втім, їх удалося врятувати.

Як попри обстріли українці відбудовують зруйноване

Дещо складніше із відбудовою історичних будівель. У музеї Ханенків після ударів 10 жовтня повиносило шибки, але буквально того ж дня їх закрили дерев'яними конструкціями, аби будівля не руйнувалась. Фактично одразу люди почали донатити на музей. Долучились міжнародні фонди і держава. У випадку зі звичайною будівлею, тут могли б завершити ремонт. Але тут, наприклад, потрібно реставрувати старовинні рами, проводити додаткову експертизу. Більш масштабні роботи проводити до закінчення війни, визнають, немає особливого сенсу.

Втім, навіть попри ці перешкоди, музей не перестав працювати. Навколо нього проводять піші екскурсії, невдовзі планують зробити ще й майстер-класи для дітей. А ще місяць тому ракета влучила буквально за 100 метрів від музею. Від вибухової хвилі стелю головного корпусу підкинуло, а 35 вікон вилетіли, іншу частину металопластикових вікон повигинало. Власними силами музей зробив найтерміновіші ремонти, аби якнайшвидше запустися. Невдовзі планують завершити заміну вікон. Держава уже пообіцяла виділити на це кошти. Не виключено, що за цей ремонт може заплатити уже Росія. У рамках репарацій, які їй присудять.

Нагадаємо, у Києві провели Міжнародний економічний форум, на якому обговорили відбудову України.

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