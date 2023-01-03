Як нині Путін сприймає поразки Росії: Маломуж розповів, що кремлівський диктатор розгублений, але все ще небезпечний

Микола Маломуж зауважив, що Путін, можливо, і шкодує, що вплутався в цю війну, але вибору в нього немає, оскільки програш на фронті – це падіння його режиму.

Президент країни-агресорки Володимир Путін дуже болюче реагує на військові поразки, і в першу чергу на те, що він не захопив Київ, що довелося відступати із Київської, Чернігівської та Сумської областей в цілому.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Це був перший удар, психологічний удар. Він був дуже розгублений, прямо скажу. І, за даними моїх каналів, він деякою мірою шкодував, що вплутався у таку велику кампанію. Але вибору у нього немає. Тому що програш на фронті – це падіння його режиму. Тому він уже вимушений іти на велику війну, грати вдовгу, генеруючи для цього всі ресурси: і військовий, і людський, і технологічний. І підтягуючи якісь позиції, можливо, третіх країн, яких практично немає, за виключенням Ірану і Північної Кореї", - зазначив експерт.

За словами Маломужа, Путін бачить, що все менше і менше він має стратегічної можливості успішної наступальної операції.

"Тому в даний момент - велике розчарування, я прямо скажу, розгубленість. Він демонструє наче впевненість, але розгубленість велика", - наголосив він.

Це людина, яка кидається у різні боки, бачачи величезні проблеми… Так, він ще небезпечний, ще сил багато є, але перспектив якихось перемог він точно не має", - підсумував екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, у статті видання The New York Times зазначається, що один із найсмертельніших ударів з боку ЗСУ по розташуванню окупантів у Макіївці є ганьбою для президента Росії Володимира Путіна та однією з найбільших втрат РФ за один епізод війни.

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