"Як обухом по голові": у Києві оштрафували пенсіонерів-волонтерів, які допомагають ЗСУ

У Києві стався конфлікт між волонтерами, які плетуть маскувальні сітки, та патрульною поліцією. Люди, які допомагають армії, помітили, що в приміщені, де вони плетуть сітки – зникають речі. Вони викликали на місце поліцію, але правоохоронці факту крадіжки не виявили, натомість на пенсіонера-волонтера, який викликав поліцію, склали постанову за безпідставний виклик – штраф у 3400 грн.



Про цей випадок на своїй сторінці у соціальній мережі написав Євген Ципленков. Пенсіонер зазначає, що подія трапилася на Оболоні, коли волонтери закінчували тринадцяту сітку. У приміщені почали відбуватися дивні випадки – зникли дві банки скріпок. А наступного дня, на робочому місці, волонтери виявили повний безлад.



Він пише, що на місце викликали поліцію, але поліцейські тільки запитували: "Що зникло?"



"Коли вони піднялися до нас нагору і, не слухаючи моїх пояснень, командир відразу озвучив своє рішення: "Це помилковий виклик!" А ви б бачили цього доблесного воїна з планшетом. Я йому двічі пояснював про наші зникнення. І двічі він запитував: "Що пропало?". Але ж вас викликали надати нам допомогу, хоч психологічну. А тут тобі як обухом по голові "Хибний виклик" .А це штраф 3400 гривень. І потім, ми тут нісенітницею займаємося. Виходить, йому головне стягнути з пенсіонера штраф. І, як потім ми дізналися, існує вилка штрафу 850 – 3400 грн", – написав пенсіонер.



Тобто волонтерів покарали найсуворіше з можливих варіантів.

Волонтерів оштрафували на 3400 грн.

Сайт ТСН.ua з’ясовував обставини такої поведінки патрульних поліцейських.



У поліції Києва нас запевнили, що на виклик виїжджали не їхні співробітники. З’ясувалося, що це були патрульні поліцейські.



"Чоловік викликав патрульних саме на крадіжку, але факт крадіжки не підтвердився. Все просто було розкидано, тому і склали постанову про неправдивий виклик. Патрульні поліцейські діяли відповідно до закону. Але постанову ми вже скасували, враховуючи, якою благородною справою займається цей чоловік – допомагає армії", – повідомили сайту ТСН.ua у патрульній поліції.



Врешті, після розголосу цієї історії, нам пояснили, що постанову про штраф буде скасовано, а у пенсіонера-волонтера попросять пробачення.



На подію відреагував Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції: "Історія має позитивне завершення. Постанову скасовано, з Євгеном Івановичем обговорено шляхи можливої майбутньої співпраці на шляху до нашої Перемоги".



"Дякую всім небайдужим людям за підтримку в нашій суперечці з поліцією. А сьогодні ми розміщуємо нашу тринадцяту сітку "містичну". Сітка - зі своєю історією та подальшою долею", – написав на своїй сторінці пенсіонер.



А стосовно патрульних, які так легко оштрафували пенсіонера-волонтера, розслідування не буде. У патрульній поліції підкреслюють, що поліцейські діяли у рамках закону і нічого не порушили.

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