Як охороняють кордон з Білоруссю: за ситуацією спостерігають з дронів, а на розмежувальній лінії - спецтехніка та нацгвардійці

Північний кордон - під посиленою охороною, запевняють силовики.
На міжнародні пункти пропуску на українсько-білоруському рубежі перенаправлені нацгвардійці та посилені групи реагування. За інформацією прикордонників, мігранти з польсько-білоруської межі відійшли, але вони й досі на території Білорусі.
Про те, чи спокійно нині в прикордонних селах - 22 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Непоміченими чужинці в прикордонних з Білоруссю селах не залишаться. Все тому, пояснює сільська староста с. Рудня Ніна Ігнатюк, що всі місцеві мають одразу повідомляти її про сторонніх. Вже вона телефонує до прикордонників і поліції.
Українські села Рудня та Прилуки - найближчі до кордону з Білоруссю. Місцеві зізнаються, хоч і стежать уважно за ситуацією на білорусько-польському кордоні, але поки спокійні.
Чим ближче до кордону – тим більше припаркованих фур на узбіччі. Водії цистерн, які возять з Білорусі бітум для будівництва доріг, кажуть: в останні дні на кордоні - затримки.
А у міжнародному пункті пропуску "Виступовичі", від якого до Білорусі менше 20 кілометрів, перше, що кидається у вічі – посиленні прикордонні групи реагування. Бійці кажуть, мігранти від польського кордону відійшли, але все ще на території Білорусі.
"Біля кордонів з Україною їх (мігрантів - Ред.) немає. Для себе ми визначили ті напрямки, де може бути скупчення мігрантів, ці напрямки наразі перекриті", - зазначають прикордонники.
Саме тому на таких пунктах пропуску як "Виступовичі" і посилено охорону.
За ситуацією біля кордону спостерігають з дронів, а на розмежувальній лінії стоїть спецтехніка та нацгвардійці.
"У нас є броньований автомобіль "Торнадо". Алгоритм дій - буде переведений військовий резерв в посилений варіант несення служби, де будемо висуватися на розмежувальну смугу", - пояснює командир роти оперативного призначення Едуард Полозняк.
Зазначається, що, тут зосереджені підрозділи Нацгвардії та прикордонників з різних куточків України. Живуть бійці неподалік кордону у наметовому містечку. І готуються до навчань, які почнуться вже завтра.
Нагадаємо:
На західному кордоні поблизу міста Чоп правоохоронці затримали групу мігрантів без документів. Їм пересуватися нашою територією допомагали самі українці. Десять іноземців без документів через територію України прямували до ЄС.
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