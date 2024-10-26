Як орендувати елітну квартиру в Києві за 1 гривню: розслідування від Хапуга.UA

От що нині можна придбати за одну гривню? Ну здавалося б, зовсім маленька сума, і нічого достойного ви за неї не отримаєте. Але якщо я вам скажу, що за 1 грн можна отримати, скажімо, дуже хорошу і дуже недешеву нерухомість у столиці. Елітну нерухомість, у центрі.

А якщо за 1 гривню можна отримати не просто нерухомість, а й цілу офісну будівлю. І здати її в оренду із величезним прибутком. Звучить як фантастика? Утім для деяких, обраних Хапуг, це зовсім не фантастика. Подробиці в ексклюзивному розслідуванні від Хапуга.UA

Виявляється, як і не фантастика, коли важливе комунальне підприємство із мільйонними оборотами існує лише на папері. Зате приносить мільйонні доходи. Щоправда, не бюджету, як мало би.

Знайомтеся — це Максим Гаєвий, директор КП "Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма "Обрій".

Скриншот із відео Хапуга.UA

У 2019 році призначення на посаду супроводжувалося скандалом. Тітушки, поліція, конфлікт між старим і новим керівництвом. Здавалося б, навіщо така боротьба за крісло директора нібито непримітного КП? Бо працює воно за схемою простою, але геніальною у своїй цинічності.

Заснувала фірму Київська обласна рада вона як також і інші державні органи має чимало цінних об'єктів нерухомості. Які здає в оренду. А от “Обрій” виступає офіційним посередником. І орендує приміщення за копійки, а здає уже за ринковими цінами. В теорії, обрій мав би збільшувати прибутки і направляти їх до бюджету.

Але — ось відкриті фінансові дані за 2023 рік. Дохід підприємства 14 мільйонів гривень. А чистий прибуток, який власне і йде до бюджету, лише 118 тисяч. Менше 1%. Куди ж “втікла” решта? Але “втікає” в цій історії ще й сам Максим Гаєвий. Втікає від гострих питань.

Вирушаємо на пошуки грошовитого підприємства за офіційною адресою. Вулиця Теплична, 30, у Софіївській Борщагівці. І бачимо, зникли не тільки прибутки бюджету, але і саме підприємство. Замість офісу приватні будинки та автопарк місцевого перевізника.

Телефони підприємства також виявилися фіктивними. Але ж якщо офісу немає, то де ж працює Максим Гаєвий? І чи працює взагалі? Шукаємо далі.

Ось один із основних активів КП “Обрій”. Київ. Велика Васильківська, 13/1. Елітний район столиці. Шестиповерхова офісна будівля площею понад 4000 квадратних метрів. Її ринкова вартість — десятки мільйонів гривень. Належить державі.

Але "Обрій" орендує її за 1 гривню. За квадратний метр на рік. Потім — здає в суборенду і вже значно дорожче. І подібних об'єктів чимало.

Догляд за елітною будівлею — зовсім неелітний догляд. Занедбані коридори, оголені дроти, обшарпані стелі.

А ось і цікавий збіг — тут же розташований офіс департаменту Київської обласної ради. Тобто засновників "Обрію". То можливо, справжній офіс "Обрію" тут, у цій самій елітній будівлі? Але щойно з'явилася камера — працівники департаменту наче випарувалися.

Скриншот із відео Хапуга.UA

"Комітет народного гніву" замість комунального підприємства?! Невже “Обрій” — компанія просто “віртуальна”?

Електронні декларації гайового звісно об'ємні. Так само як і його статки. Але що цікаво — із року в рік зростала не тільки його багатство у вигляді нерухомості автівок чи других годинників але й багатство у вигляді мережі компанії компанії які дуже тісно пов'язані із Гаєвим. І судячи із судових документів, можливо пов'язані і і дещо дуже нехорошими схемами.

За даними офіційної електронної декларації, Максим Гаєвий володіє трьома маєтками під Києвом загальною площею понад 500 квадратних метрів. Додайте і квартиру в столиці, а також будиночок у Ворохті для відпочинку. І ще один на 340 квадратів будується.

У гаражах цієї родини справжній автосалон преміум-класу. Tesla Model X, Toyota RAV-4 Hybrid дружини, мотоцикл Honda VT 750. А ще є колекція годинників на 3 мільйони гривень: На стінах — картини відомих художників. На рахунках — 100 тисяч доларів

І все це на офіційну зарплату директора КП, яку він, до речі, три роки не отримував. Принаймні, за документами.

Звинувачення — від несплати податків до шахрайства. Наприклад, ПрАТ "УкрСибІнвест" у 2019 році фігурувало у справі про підозрілий тендер на постачання ґрунту для Голосіївського району Києва:

“Допитаний в якості свідка директор ТОВ “Делл Ком” ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що жодного відношення до ТОВ “Делл Ком” він не має, підприємницькою діяльністю не займається, та повідомив що є інвалідом 1-ї групи, та страждає легкою розумовою відсталістю.

Зважаючи на вищевикладене, є підстави вважати про розтрату грошових коштів КП “УЗН Голосіївського району м. Києва”, шляхом проведення безтоварних операцій за рахунок ПрАТ “УкрСибінвест”, ТОВ “Делл Ком” та ТОВ “Еко-Монтаж”.

Може, хоч там знають про свого керівника, і як його знайти? На вулиці Коперника, 23 у столиці зареєстровані одразу кілька компаній Гаєвого. Але бачимо лише звичайний житловий будинок.

І хоча тут є вивіска “Укрсибінвест”. Але і ця компанія виявилася привидом. Крім того, у Вищому антикорупційному суді нині розгортається масштабна судова баталія. Де Максим Гаєвий фігурує як один з численних підозрюваних. Із публічних судових документів випливає: була спроба заволодіти майже п'ятьма мільйонами гривень "Укрзалізниці". У розпал епідемії ковіду та замовила партію ПЛР-тестів.

За версією слідства, Гаєвий, використовуючи свої зв'язки, опікувався перемогу в тендері "потрібної" компанії.

Суди тривають і досі. Але всі ці звинувачення не завадили Гаєвому не тільки вийти під заставу понад мільйон, але і залишатися на посаді. Хоча обвинувачення особливо наголошувало:

“Наразі, ОСОБА_1 займає посаду директора комунального підприємства Київської обласної ради «Обрій», а допущені ним та зафіксовані у встановленому законом порядку дії по відношенню до грошей/майна АТ “Укрзалізниця”, потенційно вказують на можливість вчинення аналогічних дій й стосовно коштів, що знаходяться в управлінні вищезазначеного комунального підприємства”.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Як же сам Гаєвий все пояснить? Одразу кидається навтьоки.

“Які ще можуть бути запитання? Людина не зобов'язана свідчити проти себе! Ви задали свої питання, людина не хоче відповідати”, — відповів його адвокат.

Кримінальна справа і досі в судді. Але це чомусь зовсім не стало причиною навіть звільняти фігуранта із займаної посади. Але ж він державний чиновник на посаді який розпоряджається цінним майном і має відповідати перед громадою натомість тікає від питань. А тим часом схема працює і далі, вимиваючи гроші з бюджету. Невже це так і залишиться безкарним чи правоохоронні органи нарешті зроблять свою роботу?

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Квартира у Києві ЗА 1 ГРИВНЮ? ФАНТАСТИКА! ГАЄВИЙ - хто це? ТАК себе на камеру ще ніхто не поводив!

Читайте також: