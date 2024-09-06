Як отримати гроші від ООН 2024 року: хто може розраховувати на виплати та як їх отримати

Хто може претендувати на виплати від ООН 2024 року, суми та деталі отримання – у матеріалі ТСН.ua.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує надавати грошову допомогу українцям, які постраждали від воєнних дій на території України.

Які будуть виплати українцям від ООН 2024 року, хто може на них претендувати та деталі отримання виплат – у матеріалі ТСН.ua.

Хто може отримати допомогу від ООН 2024 року?

ООН встановила чіткі критерії, за якими допомога надається тим, хто її найбільше потребує. 2024 року на отримання грошової допомоги можуть розраховувати:

• Внутрішньо переміщені особи (ВПО) протягом шести місяців від моменту переміщення.

• Люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через воєнні дії.

• Особи, що повернулися до місць постійного проживання після переміщення до іншої області України, яке сталося через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Втім, для отримання допомоги недостатньо просто належати до однієї з цих категорій. Необхідно також відповідати додатковим критеріям:

• Родини з одним із батьків (мати або батько) та дітьми до 18 років або з літніми людьми (55 років і старше).

• Родини, очолювані самотньою особою похилого віку (55 років і старше) або декількома такими особами.

• Родини, в яких є особи з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо).

• Особи, які не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій.

Також необхідно відповідати соціально-економічним критеріям: місячний дохід на одного члена родини повинен бути меншим за 5400 гривень.

Допомога від ООН 2024 року передбачена також для пенсіонерів. Програма підтримки діє від серпня 2023 року. Цього року вона була подовжена до грудня 2024-го.

Отримати грошову допомогу можуть одержувачі пенсій, зокрема внутрішньо переміщені особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Отримати додаткову грошову допомогу можуть пенсіонери, які відповідають таким умовам:

проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії або вони можливі;

отримують пенсію меншу за 3250 грн з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, сум індексації, додаткових пенсій, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, установлених законодавством;

не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання ВПО 1 березня 2023 року.

Пенсіонери, які відповідають умовам програми, будуть отримувати виплати від ООН у сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.

Якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов, то виплата додаткової грошової допомоги припиняється.

Зверніть увагу! Отримання допомоги проводиться без звернення особи до Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) чи до Пенсійного фонду України (ПФУ). ВПП ООН спрямовує кошти на підставі наявної інформації в базах даних ПФУ.

Допомога від ООН: як подати заявку

Людям, які мають право на допомогу, потрібно звернутися до пунктів приймання заявок та надати оригінали документів на кожного члена родини:

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності) або документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

довідка ВПО (за наявності);

посвідчення або медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності);

банківська картка головного заявника.

Зверніть увагу! Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Проте для сімей, в яких є люди, які не можуть самостійно прибути до пункту реєстрації, або за наявності немовлят та дітей віком до двох років, допускається реєстрація за оригіналами документів.

Як отримати гроші та який розмір виплат

Допомогу від ООН надаватимуть у вигляді доплати до державної соціальної допомоги в розмірі до 3250 грн, але не менше 100 грн. Отримати можуть:

Домогосподарства, які були зареєстровані від 1 до 30 вересня 2023 року, отримають допомогу в розмірі 2220 грн на кожного члена родини на 3 місяці та додатково допомогу для підготовки до зимового періоду, тобто 2220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці. Домогосподарства, які були зареєстровані від 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають допомогу в розмірі 3600 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та додатково допомогу для підготовки до зимового періоду, а саме 2220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці. Домогосподарства, які очолює особа похилого віку від 55 років і старше, які були зареєстровані в програму до 1 вересня 2023 року. Також вони отримають допомогу для підготовки до зимового періоду у розмірі 2220 грн на кожного члена домогосподарства строком на 3 місяці.

Суму допомоги за три місяці буде перераховано голові домогосподарства шляхом переказу на банківський рахунок через фінансову установу Rapyd.

Як отримати допомогу від ООН 2024 року

Процес збирання даних для оформлення виплати допомоги від ООН передбачає співбесіду з партнером УВКБ ООН "Право на Захист" у центрах збирання даних. Це робиться з метою визначення відповідності певним критеріям вразливості.

У програму багатоцільової грошової допомоги будуть внесені лише ті особи, які відповідають цим критеріям.

Нагадуємо, що для збирання даних мають бути присутні всі члени домогосподарства.

Про відповідність чи невідповідність критеріям вразливості особи будуть поінформовані співробітником партнерської організації вже після співбесіди в центрі збирання даних.

Якщо домогосподарство чи певна людина відповідає критеріям вразливості, то для отримання грошової допомоги її буде направлено на збирання особистих даних про кожного члена домогосподарства.

Це можуть бути:

глава домогосподарства;

дружина або чоловік;

їхні діти до 23 років та батьки.

Допомога від ООН: де є покриття програми

Збирання даних для внесення людини в програму грошової допомоги УВКБ ООН проводиться в таких областях:

Київська область;

Львівська область;

Кіровоградська область;

Черкаська область;

Чернігівська область;

Полтавська область;

Одеська область;

Херсонська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Харківська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Вінницька область;

Житомирська область;

Рівненська область;

Хмельницька область;

Тернопільська область;

Волинська область.

Детальну інформацію про роботу та адресу можна дізнатися на сайті UNHCR Ukraine Агентство ООН у справах біженців в Україні за посиланням.

Раніше ТСН.ua розповідав, яку грошову допомогу від держави можуть отримати ті, хто був чи досі перебуває в полоні.

Нагадаємо, виплати для ВПО подовжили на пів року: стало відомо, хто автоматично отримуватиме допомогу.

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