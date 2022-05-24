Щоб отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло, потрібно оформити заявку в застосунку "Дія" або ж у ЦНАПі чи на сайті "Росія заплатить".

Про це йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Як отримати компенсацію за втрачене житло: покрокова інструкція

У заявці, яку ви подаєте в "Дію", слід зазначити – де саме, що саме пошкоджено.

До заявки треба долучити зняті фото- та відеодокази руйнувань, якщо вони є.

Потрібен письмовий акт, який можна скласти від руки в довільній формі. А підтвердити цей акт можуть сусіди чи свідки події своїми підписами.

Якщо зараз ви почнете самотужки відновлювати зруйновані домівки, то зберігайте чеки. Вони разом з фотодоказами руйнувань гарантують державну компенсацію.

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Планується, що рішення про відшкодування ухвалюватиме спеціальна комісія – тимчасовий колегіальний орган ­– на підставі цієї заявки в "Дії" і документів, які людина додаватиме.

Комісія визначить і форму компенсації. Якщо житло зруйноване або не підлягає відновленню, тоді мають виділити нове помешкання максимальною площею у 150 кв. м. Якщо житло пошкоджене, тоді нададуть грошову допомогу, яка відповідатиме сумі пошкодженого майна.

Зауважимо, якщо в людини немає застосунку "Дія", подати заявку на компенсацію можна в Центрі надання адміністративних послуг. Там є відповідні працівники, які допоможуть це зробити. Окрім того, аналогічну заявку можна заповнити у військовій адміністрації. А також – подати на ще одному порталі "Росія заплатить".

Коли саме почнуть виплачувати компенсації – поки що невідомо. Зараз проходить тільки етап фіксації руйнувань. А законопроєкт, який регулюватиме виплати, перебуває на доопрацюванні.

Як отримати компенсацію за втрачене житло

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до міжнародних партнерів із пропозицією про створення спеціального фонду конфіскованих російських активів, з якого усі, хто постраждав від агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

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