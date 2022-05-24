Щоб отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло, потрібно оформити заявку в застосунку "Дія" або ж у ЦНАПі чи на сайті "Росія заплатить".
Про це йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".
Як отримати компенсацію за втрачене житло: покрокова інструкція
- У заявці, яку ви подаєте в "Дію", слід зазначити – де саме, що саме пошкоджено.
- До заявки треба долучити зняті фото- та відеодокази руйнувань, якщо вони є.
- Потрібен письмовий акт, який можна скласти від руки в довільній формі. А підтвердити цей акт можуть сусіди чи свідки події своїми підписами.
- Якщо зараз ви почнете самотужки відновлювати зруйновані домівки, то зберігайте чеки. Вони разом з фотодоказами руйнувань гарантують державну компенсацію.
Планується, що рішення про відшкодування ухвалюватиме спеціальна комісія – тимчасовий колегіальний орган – на підставі цієї заявки в "Дії" і документів, які людина додаватиме.
Комісія визначить і форму компенсації. Якщо житло зруйноване або не підлягає відновленню, тоді мають виділити нове помешкання максимальною площею у 150 кв. м. Якщо житло пошкоджене, тоді нададуть грошову допомогу, яка відповідатиме сумі пошкодженого майна.
Зауважимо, якщо в людини немає застосунку "Дія", подати заявку на компенсацію можна в Центрі надання адміністративних послуг. Там є відповідні працівники, які допоможуть це зробити. Окрім того, аналогічну заявку можна заповнити у військовій адміністрації. А також – подати на ще одному порталі "Росія заплатить".
Коли саме почнуть виплачувати компенсації – поки що невідомо. Зараз проходить тільки етап фіксації руйнувань. А законопроєкт, який регулюватиме виплати, перебуває на доопрацюванні.
Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до міжнародних партнерів із пропозицією про створення спеціального фонду конфіскованих російських активів, з якого усі, хто постраждав від агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.
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