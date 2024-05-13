Як отримати компенсацію за знищене Росією житло: інструкція та що кажуть люди, кому це вже вдалось

У Національній програмі "єВідновлення" на сьогодні зареєстровано, та опрацьовано, понад 650 тисяч заявок. Усі стосуються заподіяних російською агресією. "єВідновлення" запускалося у кілька етапів, програму постійно удосконалювали, а її особливістю є доступність.

Скільки ж людей уже отримали компенсації і за якими напрямками, та яка нова послуга з'явилася у програмі нещодавно - у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Як виділяють гроші на відбудову

Анна Заїка з Мощуна, що під Києвом, розповідає, що російські окупанти спалили їй будинок.

Будинок Анни до російської навали

"У селі 470 будинків - і ні одного, аби хоча б шибка не вибита, а 200 повністю знищених", - каже Анна.

Окупанти знищили будинок жінки

Звісно у тім числі і будинок пані Анни. Каже і не уявляє, як би відбудовувалася, аби не програма "єВідновлення". На свої 78 квадратів у цьому будинку, після висновку спеціальної комісії, отримала 2,5 млн гривень.

"На картку мою виплачуються кошти у розмірі 50%. Ми їх використовуємо разом з будівельною компанією, купуємо матеріали, виконуємо роботи, а після цього до нас приїздить комісія. Я вважаю це правильно, бо ж видно чи ми наприклад не поїхали відпочивати за ці гроші, або купили матеріали завищено і надає другу частину коштів", - розповідає Анна Заїка.

Анна Заїка

Відбудова приватних будинків, та отримання сертифікатів на купівлю квартир, хто свою через війну втратив, одна з найскладніших програм для втілення. Та цього року держава її запустила. На сьогодні зареєстровано понад 13 тисяч заявок, опрацювати вдалося половину, а уже видати гроші на відбудову, або придбати нове житло - змогли майже три тисячі родин.

Родина Олени з Покровська завдяки цій програм отримали сертифікат на нове помешкання, її будинок знищила російська ракета.

Як отримати компенсацію: інструкція

Люди кажуть і досі не вірять цьому, утім все пройшло без проблем. Головне дотримуватися алгоритму, який крок за кроком підказує застосунок "Дія".

Для цього потрібно:

Зареєструвати втрату житла, з допомогою "Дії", ЦНАПу або нотаріуса.

У розділі "єВідновлення" заповнити і надіслати заяву про бажання отримати житловий сертифікат.

Зачекати доки обстежать поруйноване житло (якщо цього не було зроблено раніше), займає це по різному, десь кілька місяців, а десь і півроку.

Після цього спецкомісія розраховує суму компенсації. А заявник отримує сповіщення про отримання сертифікату на житло, знову таки - у "Дії".

З цього моменту родина визначається, яке житло бажає придбати, і в якому місті. Змінити квартиру на будинок чи таунхаус не проблема, головне аби вистачило нарахованих коштів. Якщо ж їх менше, ніж вартість нової покупки, доплатити різницю доведеться з власної кишені.

Щойно із житлом визначилися - останній крок: через додаток забронювати гроші, це триває не більше 5 днів. При цьому, варто не забути відмовитися від права власності на старе, зруйноване житло.

Як працює програма компенсації житла

За словами представниці Міністерства цифрової трансформації Валерії Ткач, на придбання нового житла держава виплатила громадянам вже майже 5 млрд гривень, і ще понад 5,5 млрд гривень на поточні ремонтні роботи.

У програмі запрацювала ще одна послуга: що відомо

Часткова відбудова або усунення пошкоджень заподіяних війною це - перша послуга, яку запустили в межах програми "єВідновлення", і за рік вдалося успішно обробити майже 90 тисяч заявок. А віднедавна, у програмі запрацювала ще одна послуга, можливість звернутися за відшкодуванням до міжнародних інституцій.

"Це такий сервіс для тих, хто вже отримав допомогу в рамках "єВідновлення". В них вже є акт обстеження майна, і вони можуть подати заяву на відшкодування збитків в Міжнародний реєстр збитків. Тому "Дія" стає вже таким головним учасником для фіксації збитків, які завдала нам Росія, і це дуже важливо для подальших формувань компенсаційних механізмів", - пояснює Валерія Ткач.

Валерія Ткач

За рік роботи у Національному сервісі "єВідновлення" додалося з десяток послуг, від можливості заміни вікон до будівництва чи купівлі приватних будинків. І постійно триває робота зі спрощення алгоритму отримання послуг не виходячи з дому, адже застосунок "Дія" має доступ до даних із різних реєстрів, що автоматично підтягує потрібну інформацію. На сьогодні з допомогою "єВідновлення" зареєстровано понад 650 тисяч заявок щодо допомоги усунення наслідків шкоди, якої заподіяла російська воєнна агресія.

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