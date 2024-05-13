Як отримати компенсацію за знищене Росією житло: інструкція та що кажуть люди, кому це вже вдалось

У програмі запрацювала ще одна послуга.
У Національній програмі "єВідновлення" на сьогодні зареєстровано, та опрацьовано, понад 650 тисяч заявок. Усі стосуються заподіяних російською агресією. "єВідновлення" запускалося у кілька етапів, програму постійно удосконалювали, а її особливістю є доступність.
Скільки ж людей уже отримали компенсації і за якими напрямками, та яка нова послуга з'явилася у програмі нещодавно - у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.
Як виділяють гроші на відбудову
Анна Заїка з Мощуна, що під Києвом, розповідає, що російські окупанти спалили їй будинок.
"У селі 470 будинків - і ні одного, аби хоча б шибка не вибита, а 200 повністю знищених", - каже Анна.
Звісно у тім числі і будинок пані Анни. Каже і не уявляє, як би відбудовувалася, аби не програма "єВідновлення". На свої 78 квадратів у цьому будинку, після висновку спеціальної комісії, отримала 2,5 млн гривень.
"На картку мою виплачуються кошти у розмірі 50%. Ми їх використовуємо разом з будівельною компанією, купуємо матеріали, виконуємо роботи, а після цього до нас приїздить комісія. Я вважаю це правильно, бо ж видно чи ми наприклад не поїхали відпочивати за ці гроші, або купили матеріали завищено і надає другу частину коштів", - розповідає Анна Заїка.
Відбудова приватних будинків, та отримання сертифікатів на купівлю квартир, хто свою через війну втратив, одна з найскладніших програм для втілення. Та цього року держава її запустила. На сьогодні зареєстровано понад 13 тисяч заявок, опрацювати вдалося половину, а уже видати гроші на відбудову, або придбати нове житло - змогли майже три тисячі родин.
Родина Олени з Покровська завдяки цій програм отримали сертифікат на нове помешкання, її будинок знищила російська ракета.
Як отримати компенсацію: інструкція
Люди кажуть і досі не вірять цьому, утім все пройшло без проблем. Головне дотримуватися алгоритму, який крок за кроком підказує застосунок "Дія".
Для цього потрібно:
- Зареєструвати втрату житла, з допомогою "Дії", ЦНАПу або нотаріуса.
- У розділі "єВідновлення" заповнити і надіслати заяву про бажання отримати житловий сертифікат.
- Зачекати доки обстежать поруйноване житло (якщо цього не було зроблено раніше), займає це по різному, десь кілька місяців, а десь і півроку.
- Після цього спецкомісія розраховує суму компенсації. А заявник отримує сповіщення про отримання сертифікату на житло, знову таки - у "Дії".
- З цього моменту родина визначається, яке житло бажає придбати, і в якому місті. Змінити квартиру на будинок чи таунхаус не проблема, головне аби вистачило нарахованих коштів. Якщо ж їх менше, ніж вартість нової покупки, доплатити різницю доведеться з власної кишені.
- Щойно із житлом визначилися - останній крок: через додаток забронювати гроші, це триває не більше 5 днів. При цьому, варто не забути відмовитися від права власності на старе, зруйноване житло.
За словами представниці Міністерства цифрової трансформації Валерії Ткач, на придбання нового житла держава виплатила громадянам вже майже 5 млрд гривень, і ще понад 5,5 млрд гривень на поточні ремонтні роботи.
У програмі запрацювала ще одна послуга: що відомо
Часткова відбудова або усунення пошкоджень заподіяних війною це - перша послуга, яку запустили в межах програми "єВідновлення", і за рік вдалося успішно обробити майже 90 тисяч заявок. А віднедавна, у програмі запрацювала ще одна послуга, можливість звернутися за відшкодуванням до міжнародних інституцій.
"Це такий сервіс для тих, хто вже отримав допомогу в рамках "єВідновлення". В них вже є акт обстеження майна, і вони можуть подати заяву на відшкодування збитків в Міжнародний реєстр збитків. Тому "Дія" стає вже таким головним учасником для фіксації збитків, які завдала нам Росія, і це дуже важливо для подальших формувань компенсаційних механізмів", - пояснює Валерія Ткач.
За рік роботи у Національному сервісі "єВідновлення" додалося з десяток послуг, від можливості заміни вікон до будівництва чи купівлі приватних будинків. І постійно триває робота зі спрощення алгоритму отримання послуг не виходячи з дому, адже застосунок "Дія" має доступ до даних із різних реєстрів, що автоматично підтягує потрібну інформацію. На сьогодні з допомогою "єВідновлення" зареєстровано понад 650 тисяч заявок щодо допомоги усунення наслідків шкоди, якої заподіяла російська воєнна агресія.
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