Як отримати лікарняний, не виходячи з дому: поради

Сімейні лікарі переконують, що у них є запобіжники від пацієнтського обману.

Ковід: ніяк не розпрощаємося - за минулу добу маємо понад 38 тисяч нових випадків коронавірусу. Та оскільки "Омікрон" переносимо легше, до лікарень потрапляє не так багато людей, як під час попередніх хвиль. Натомість основне навантаження лягає на сімейних лікарів. Аби зменшити контакти хворих і полегшити роботу медиків - Міністерство охорони здоров'я цього тижня дозволило видавати лікарняні дистанційно.

Як отримати лікарняний, не виходячи з дому, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 лютого.

У сімейного лікаря не вмовкають телефони, практично не зачиняються двері до кабінету і вже аж пар іде з-під пальців, бо всі болячки треба внести в базу. Нині до чималої кількості хворих на коронавірус, масово додалися пацієнти з застудами та грипом. А щоби менше на приймання приходило недужих новацію запровадило і Міністерство охорони здоров'я. Лікарям дозволили відкривати лікарняні дистанційно.

За появи симптомів, пацієнт може просто зателефонувати чи написати повідомлення своєму сімейному лікарю. Той телефоном може призначити лікування та відкривати лікарняний на п’ять днів. Якщо за цей час людині полегшало, то їй робити більше нічого не треба, лікарняний закриється автоматично. Якщо хвороба триває довше, то уже потрібно йти особисто до лікаря, аби продовжити лікарняний. Також можна залучити екстрену медичну допомогу, якщо стан здоров’я поганий, або ж є виїзд сімейного лікаря на дім. Усе залежить від того, яка ситуація, які показники здоров’я.

Пацієнт, який телефоном говорить лікарю, що у нього коронавірус, підтверджувати свій діагноз ПЛР-тестом не зобов’язаний.

Під відповідним дописом МОЗ численні коментарі - поради, як ввести в оману лікаря, дистанційно взяти лікарняний і кудись гайнути на відпочинок. Але сімейний лікар запевняє, що у них є свої запобіжники. Мовляв, вони не зобов’язані дистанційно відкривати лікарні, також можуть запросити пацієнта на приймання, щоб таки його оглянути, - якщо пацієнт не в Єгипті і не в Буковелі, він прийде.

Можливість дистанційно відкривати лікарняний в Міністерстві охорони здоров'я ввели тимчасово, на період пікової захворюваності. Лишень нових випадків коронавірусу щодня фіксується близько 40 тисяч. За попередніми прогнозами, захворюваність на COVID-19 піде на спад наприкінці уже цього місяця.

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