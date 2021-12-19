Як отримати, на що витратити та чи існують загрози економіці: все, що треба знати про "ковідну" тисячу

Як отримати, на що витратити та чи існують загрози економіці: все, що треба знати про "ковідну" тисячу

Мета виплат тисячі не одна.

Від 19 грудня офіційно запущено проєкт "єПідтримка" в застосунку "Дія". Вакциновані українці матимуть змогу отримати подаровану державою тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу. Але насправді є щасливчики, які отримали ці кошти ще в понеділок 13 грудня у формі експерименту.

Про те, чи варто боятися, що така державна щедрість спровокує виток інфляції - 19 грудня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

ЯК ОТРИМАТИ СВОЮ ТИСЯЧУ

На тисячу гривень від держави можуть претендувати громадяни України, яким є 18 років, і вони отримали 2 дози щеплення будь-якою вакциною. Держава у смартфоні під назвою "Дія" виявилася вкрай комфортним інструментом, бо за грошовим подарунком нікуди з дому виходити не доведеться. Щоб отримати кошти необхідно лише:

завантажити застосунок "Дія" на смартфон або зареєструватися в програмі "Дія" на сайті на комп'ютері;

якщо застосунок вже завантажено, його необхідно оновити (видалити і завантажити знову);

якщо під час оновлення "Дії" зник "ковід"-сертифікат – то підтягніть його знову у кілька кліків, він з'явиться за кілька секунд;

якщо не маєте електронного сертифікату – завантажуєте генеруєте його в "Дії": у меню Послуги натискаєте Ковід-сертифікати;

отримавши сертифікат, в Послугах натискаєте єПідтримка;

після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку;

далі вас має перекинути в банк, де він створює віртуальну картку у кілька кліків;

також можна буде отримати фізичну картку у відділеннях банків;

чекаєте на зарахування грошей.

НА ЩО ВИТРАТИТИ

Важливо пам'ятати, що "ковідна" тисяча має обмеження. Скористатися коштами можна лише протягом 4 місяців. До того ж, ці гривні - електронні . Тож перевести свою тисячу у готівку, переслати на інші карти чи рахунки не можна. Витратити ці гроші можна на:

книжки;

перегляд фільму у кінотеатрі з друзями і близькими;

візит до музею, виставки, театру чи на концерт;

абонемент в спортзал;

квитки на потяг чи літак по Україні;

старші 60-ти років від 1 січня можуть витратити гроші на ліки.

Тобто це так звані "зв'язані гроші". Держава одночасно робить приємне громадянам і допомагає найбільш вразливим у пандемію галузям економіки.

Так, в кінотеатрах уже почали купувати квитки на сеанси за "ковідну" тисячу. Утім, за прогнозами, ажіотаж , якщо й почнеться - то вже з наступного тижня.

Інша справа з книжками. Деякі інтернет-магазини на тижні навіть дали збій – від такого шаленого напливу покупців. Люди активно купують книжки і в офлайн-крамницях.

"Сьогодні третина наших покупців – це люди, які розраховуються цією тисячею від держави. Що помітно і особливо приємно, що ми своїх клієнтів знаємо зазвичай в обличчя. З цих людей, які розраховуються цією тисячею, це часто люди, яких ми бачимо вперше", - зазначає директор з розвитку книгарні Андрій Домаранський.

Книгарні заманюють покупців – хто як може. Одні пропонують знижки, за розрахунок грошима з "єПідтримки". Інші заманюють електронними сертифікатами, наприклад, на 1000 гривень, а за нього отримаєте книг на півтори тисячі.

Так само і квитки на концерти або вистави. Купуєте сертифікат на 1000 гривень, коштом "єПідтримки", а сертифікатом можете оплатити будь-яку подію протягом 12 місяців з моменту покупки. Наприклад, виставу у вересні наступного року.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Слід зазначити, що мета виплат тисячі не одна. З одного боку, країна, і не тільки наша, зустрілась з якоюсь неймовірною хвилею невмотивованого страху громадян перед щепленням. Додайте сюди організовану антивакцинаторську кампанію із російським слідом і от вам проблема! Вакцина є, а люди йдуть повільно. Не щеплену країну "ковід" швидко робить бідною. Тому тисяча мала б збільшити привабливість вакцинації. Зменшити ризик локдаунів і врятувати креативні індустрії , які зазнали серйозних збитків від пандемії.

"Здорожчання тепла. Тепло зростає в ціні в 4-7 разів. Дуже важко буде протриматися кінотеатрам, сферам послуг", - наголошує економіст Олександр Савченко.

Але ще один плюс, каже експерт - це гроші легальні, які і доведеться забрати з певних бюджетних статей поки що в борг. Вони швидко повернуться назад в держбюджет у вигляді податків вже за 4 місяці.

"Ці гроші підуть не на імпорт, а на послуги, які надають українські компанії", - зазначає Савченко.

Чи варто боятися, що тисяча для вакцинованих спровокує виток інфляції | Новини України

Тобто обертатимуться в Україні, а не поїдуть за її межі. Загалом на виплати по 1000 гривень з держбюджету піде до 10 мільярдів гривень. Та чи зможе таке вливання коштів розігнати інфляцію? Бо є й такі побоювання.

"Все ж таки це капля в морі. Я оцінюю, що це збільшить інфляцію на десь 0,3-0,4 відсотки", - запевняє економіст.

Тобто, можна припустити, що переваг державі від таких виплат справді більше, ніж коли в минулому році по 8 тисяч роздали ФОПам.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо: Для підтримки виплат тисячі від Зеленського в Україні запрацюють 100 офлайн-центрів.

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