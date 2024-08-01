Як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти: адвокатка пояснила

Що робити, якщо ви маєте право на відстрочку.

Реалізувати своє право на відстрочку від призову на військову службу можливо в будь-який момент. Адже профільним законодавством не встановлено певного обов’язку або терміну для звернення до ТЦК та СП із заявою для отримання відстрочки.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

За її словами, головне це зробити до початку виконання обов’язків військової служби. Тобто дня відправлення до збірного пункту або зарахування до списків особового складу військової частини, коли військовозобов’язаний вже набув статусу військовослужбовця.

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку до ТЦК та СП для проходження ВЛК або оновлення даних, адвокатка рекомендує одразу з’явитися до ТЦК та СП із заявою на відстрочку. Її форма затверджена Постановою Кабінету міністрів України №560, та документами, що підтверджують його право на відстрочку, перелік яких передбачений вказаною постановою.

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Комісія, яка утворюється при ТЦК та СП та має повноваження приймати рішення про надання чи ненадання відстрочки, протягом семи днів від моменту отримання заяви має прийняти рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

“З потреби комісія надсилає запити до відповідних установ та організацій для підтвердження обставин, які надають право на відстрочку. У такому разі комісія приймає рішення на наступний день після отримання відповідей на такі запити. Залежно від прийнятого рішення, комісія видає довідку про надання відстрочки або обґрунтовану письмову відмову, яка може бути оскаржена в судовому порядку. На час прийняття рішення комісії ТЦК та СП військовозобов’язаний не направляється на військово-лікарську комісію (ВЛК) та відповідно не може бути призваний на військову службу”, — розповіла Марина Бекало.

Чоловіки, які були заброньовані за підприємством, установою або організацією, одразу після отримання роботодавцем витягу з наказу про бронювання мають стати на спеціальний облік в ТЦК та СП. Тільки після цього такий військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу.

Нагадаємо, від 1 серпня за оновленим законодавством деякі категорії українців ризикують втратити відстрочку від мобілізації. Зокрема, вона більше не буде доступна для 10 категорій.

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