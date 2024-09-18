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Як під обстрілами на Донеччині рятують тварин, яких покинули люди, що тікали від війни

Як під обстрілами на Донеччині рятують тварин, яких покинули люди, що тікали від війни

Евакуація собак

Волонтери закликають брати тварин під свою опіку. 

У Мирнограді на Донеччині впритул до зони бойових дій досі працює притулок для собак та котів. Більшість чотирилапих під час евакуації покинули власники. Волонтери притулку лишаються під обстрілами разом із підопічними. І дуже радіють, коли хоч декого з хвостатих вдається вивезти на більш безпечну територію.

Про евакуацію хвостатих переселенців на Київщину йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. 

Усі мости на під’їзді до Мирнограда знищені. Їхати доводиться розбитими грунтовими дорогами.

"Дорога до Покровська вона швидка, але у Покровську вже перебиті мости і потрібно все об’їжджати", - каже волонтер Олексій Заверін. 

Олексій Заверін / ©
Олексій Заверін

Однак дороги ще півбіди. Головна проблема – бої, що йдуть за кілька кілометрів від Мирнограда. Кожні кілька хвилин лунають вибухи. Попри ризик волонтери все ж рушили в евакуаційну місію за чотирилапими. У двох бусах зняли сидіння, аби розмістити там клітки з собаками. Деяким хвостатим дають снодійне, аби легше витримали дорогу.

Вантажити клітки з тваринами потрібно дуже швидко. Вибухи лунають все частіше і ближче. 

З Мирнограда вивозять тварин / ©
З Мирнограда вивозять тварин

"Біля притулку вже були прильоти тварини дуже нервували, це була складна операція", - каже волонтер Олексій Заверін. 

За цю поїздку вивезти з Мирнограда змогли 80 собак. Їх погодились прийняти і одному з притулків на Київщині. Дорогою зробили зупинку у Дніпрі, аби напоїти та підгодувати чотирилапих.

Евакуація собак / ©
Евакуація собак

Волонтери закликають брати тварин під свою опіку. У Мирнограді ж досі лишаються ще більше сотні собак. 

Їх залишили господарі, коли тікали від обстрілів! Прихисток для тварин на лінії фронту у Мирнограді

Їх залишили господарі, коли тікали від обстрілів! Прихисток для тварин на лінії фронту у Мирнограді

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 18 вересня. Атака на Сумщину вночі, відбудова Львова, Одесу охороняє ЮНЕСКО

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