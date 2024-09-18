Як під обстрілами на Донеччині рятують тварин, яких покинули люди, що тікали від війни

У Мирнограді на Донеччині впритул до зони бойових дій досі працює притулок для собак та котів. Більшість чотирилапих під час евакуації покинули власники. Волонтери притулку лишаються під обстрілами разом із підопічними. І дуже радіють, коли хоч декого з хвостатих вдається вивезти на більш безпечну територію.

Про евакуацію хвостатих переселенців на Київщину йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Усі мости на під’їзді до Мирнограда знищені. Їхати доводиться розбитими грунтовими дорогами.

"Дорога до Покровська вона швидка, але у Покровську вже перебиті мости і потрібно все об’їжджати", - каже волонтер Олексій Заверін.

Олексій Заверін

Однак дороги ще півбіди. Головна проблема – бої, що йдуть за кілька кілометрів від Мирнограда. Кожні кілька хвилин лунають вибухи. Попри ризик волонтери все ж рушили в евакуаційну місію за чотирилапими. У двох бусах зняли сидіння, аби розмістити там клітки з собаками. Деяким хвостатим дають снодійне, аби легше витримали дорогу.

Вантажити клітки з тваринами потрібно дуже швидко. Вибухи лунають все частіше і ближче.

З Мирнограда вивозять тварин

"Біля притулку вже були прильоти тварини дуже нервували, це була складна операція", - каже волонтер Олексій Заверін.

За цю поїздку вивезти з Мирнограда змогли 80 собак. Їх погодились прийняти і одному з притулків на Київщині. Дорогою зробили зупинку у Дніпрі, аби напоїти та підгодувати чотирилапих.

Евакуація собак

Волонтери закликають брати тварин під свою опіку. У Мирнограді ж досі лишаються ще більше сотні собак.

Їх залишили господарі, коли тікали від обстрілів! Прихисток для тварин на лінії фронту у Мирнограді

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