“Як пліснява, намагаються займати будівлі”: бійці розповіли про посилення штурму ворога на Бахмут

До Бахмута російські окупанти підтягнули резерви. Окрім загонів “Вагнера”, на штурм міста окупанти кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. Як наслідок, кількість саме піхотних зіткнень навколо міста різко збільшилася, йдеться в ТСН.

Водночас великого зиску від того вороги наразі не отримують. Росіяни масово гинуть під точними ударами української артилерії, а на ближніх дистанціях - українських піхотинців. “Здається, що загострилася. Більше стрілкового, тепер атаки і вночі, і вдень. І навіть зараз, бачите - сніг, а БПЛА не літає, тяжко коригувати, але там стрілковий бій все одно йде”, - розповідають бійці.

На східному березі Бахмутки за місяць скажених штурмів росіянам вдалося, утилізувавши не одну сотню своїх бійців, протиснутися на кількасот метрів від автошляху Слов’янськ-Дебальцеве й увійти на кілька крайніх міських вулиць приватної забудови.

Військові відверто зізнаються, що зараз на їхніх позиціях зброя номер один навіть не кулемет, а лопати і кирки. “Отут буде у нас бліндаж і два сектори для стрільби”, - показують бійці.

Хлопці запевняють, що воювати навіть проти оскаженілого ворога значно легше, ніж заглиблюватися у промерзлу землю Донеччини. “Мені здається, що копати складніше, ніж воювати! Найголовніше - викопати траншею. Елементарно, бо найнормальніший солдат - це окопаний солдат, а котрий бігає, стріляє - це одноразовий солдат”, - сміється боєць добровольчого підрозділу “Хартія” 127-ї бригади ТРО “Мороз”.

У “Хартії”, добробаті 127-ї Харківської бригади тероборони, командири вимагають аби ту істину, як “Отче наш”, пам’ятав кожен новобранець. На околицях Бахмута, твердить “Коуч”, тепер це ще й тактична необхідність. “Очікуємо, що цю посадку через два-три дні вже будуть рівняти з землею. Тому у нас є цей маленький час, щоб підготуватися. Копаємо, працюємо, тому що часу дуже мало”, - каже він.

Та ворог не дає бійцям забути про автомати. Комбінувати доводиться блискавично. Кількість та інтенсивність стрілецьких зіткнень навколо Бахмута різко зросла, бо росіяни підтягнули резерви. Окрім “вагнерівців”, місто нині штурмують ще й бійці двох російських повітряно-десантних полків та мотострілецької бригади. Та всі вони мруть від української зброї, запевняють воїни “Хартії”, дуже справно. “Ну, це, як пліснява. Вони розростаються і намагаються займати всі будівлі довкола”, - кажуть бійці.

Спільними зусиллями ворога вдасться виснажити, переконані у шанцях на околицях міста-фортеці. Далі, певні наші захисники, буде й український наступ.

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