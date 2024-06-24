Як по-новому можуть ловити ухилянтів та кому виб’ють двері: що каже про військову поліцію адвокатка

Доля нового гучного законопроєкту про військову поліцію, за оцінками його ініціаторів, має вирішитись протягом найближчих тижнів. Автори документа стверджують, що ці нові правоохоронці будуть контролювати законність дій лише військовослужбовців, але в той же час днями в соцмережах з‘явилась інформація, що нова військова поліція може відстежувати у громадських місцях і ухилянтів.

Підставою для цього називають п.4 статті 5 цього законопроєкту, де йдеться про те, що військова поліція забезпечує порядок і серед військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, "а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах)".

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка знається зокрема і на питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua пояснила, що військовозобов'язаний згідно із законодавством – це і цивільний чоловік віком від 18 до 60 років.

"Військовозобов'язані – це і саме цивільні особи віком від 18 до 60 років. Військовослужбовці – це особи, які зараховані до штату частини. Якщо ми говоримо про те, що повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися на військовозобов'язаних, то, відповідно, йде вже чітка градація – сюди будуть відноситись так звані ухилянти. Бо вони є військовозобов'язаними, але ще не є військовослужбовцями", – розповіла ТСН.ua Катерина Аніщенко.

Та додає: "Крім того, резервісти – це ті військовозобов'язані особи, які звільнились з лав ЗСУ, стали в резерв. На них, відповідно, будуть розповсюджуватись вимоги закону про мобілізацію як на військовозобов'язаних. Відповідно, військова поліція на них буде мати вплив".

Чи будуть проникати у житло

В парламенті визнають, що є доволі дискусійним пункт 11 статті 16 цього законопроєкту, де йдеться про право військової поліції проникати до житла порушників військового законодавства у невідкладних випадках.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповідав один з ініціаторів законопроєкту, заступник голови Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк.

Зі свого боку, адвокатка Катерина Аніщенко так прокоментувала норму про проникнення до житла:

"Як воно буде відбуватись – це покаже лише час. Військова поліція буде самостійно суб`єктивно ухвалювати рішення про те, чи є випадок невідкладним", – каже адвокатка.

Та продовжує: "Припустимо, що сталась наступна ситуація: військовозобов'язаний, який ухиляється від мобілізації, відносно, якого, припустимо, відкрито кримінальне провадження – військовій поліції стає відомо, що ця особа переховується за вказаною адресою. Або, наприклад, військовозобов'язаний, який був направлений до навчального центру і втік звідти, тобто не є військовослужбовцем і перебуває вдома. В разі ухвалення цього закону військова поліція перевіряє факт відкриття кримінального провадження відносно вказаної особи і, відповідно, має право відчинити двері, повідомивши орган дізнання, де відкрито кримінальне провадження".



Резюмуючи, Катерина Аніщенко додала, що під час повномасштабної війни слід бути готовими до того, що популярних законів не буде.

Новини ТСН онлайн 16:00 19 червня. Військова поліція буде! Путін у КНДР!

Раніше повідомлялось про те, що Рада підтримала в першому читанні створення військової поліції.

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