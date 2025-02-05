Як почалася війна в Херсоні: місцевий волонтер розповів, як дітей рятували з-під обстрілів

Бої за Херсон почалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і завершилися деокупацією міста 11 листопада того ж року. Сьогодні Херсон – обласний центр, до якого росіяни стоять найближче.

Місцевий волонтер Віктор в ексклюзивному репортажі журналістки TSN.ua Аліни Туришин та Вікторії Гнатюк розповів, як почалася війна в Херсоні.

Він пригадав, що приїхав до міста за день до захоплення Херсона. Тут тоді жила його жінка з дітьми. Зараз вони перебувають у безпеці в Німеччині.

“Я привіз дітей і поїхав в Кривий Ріг до матусі, щоб побачити її. А коли я їх привіз, приїхав додому і зранку мені говорять: Вітя, просинайся, бо Херсон захоплюють і потрібно рятувати дітей. Я просинаюся, у меня просто агонія – що робити, куди біжати. Там уже не можна їхати в Херсон, уже тут танки йдуть, оборона якась, тут люди копають траншеї, в Кривому Розі. А в Херсоні я дзвоню і говорю виїжджайте, у них паніка вони не знають, що робити”, – каже Віктор.

Волонтер Віктор із Херсона / Скриншот із відео

За його словами, його сім’ї пощастило, адже батько дружини від початку

АТО був волонтером, евакуював поранених, а потім пішов воювати. І коли росіяни почали наступ, йому подзвонили і сказали: “Саша, вставай, бо наступають”.

“Коли вони почали виїжджати, вони попали в кільце, і просто люди прийняли їх. Говорят йдіть до нас, давайте будемо тут разом. Батько пішов взяв автомат, що в нього було, і пішов зустрічати росіян. Шість днів вони перебували в підвалі, чекали якусь ситуацію, що буде далі. А приходить батько і говорить: так і так у нас є прохід і ми виходимо”, – розповідає Віктор.

Тоді, за його словами, вони повісили на двері бронежилети і вирвалися з-під обстрілу. Таким чином його дітям і рідним вдалося виїхати до Львова.

“А я тим часом пішов спочатку в тероборону, шукав щоб мене взяли. Я чотири дні стояв, була велика черга людей”, – пригадує Віктор.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЬОГО НЕ ПОКАЗУЄ НІХТО! ВСЯ ПРАВДА ПРО ЖИТТЯ В ХЕРСОНІ СЬОГОДНІ: "ЭТО МАРИУПОЛЬ №2"!

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