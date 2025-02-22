Як покарають бійця ЗСУ за відмову виконувати завдання: військова омбудсменка пояснила

Швидше за все, проти військового відкриють кримінальне провадження, але це не означає автоматичне ув'язнення.

Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова пояснила, як можуть покарати військового за відмову від виконання завдання.

Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Решетилова зазначила, що наслідки для військового залежать від обставин.

"Залежно від обставин: може бути непокора, невиконання наказу. Там різні кваліфікації є. І кримінальне провадження проти нього, швидше за все, буде відкрито. Але відкриття кримінального провадження або службового розслідування відбувається для того, щоби з’ясувати обставини. Це не означає, що їх одразу обвинуватять і посадять в тюрму – принаймні, ми хочемо до цього прийти і наголошуємо правоохоронним органам", – розповіла військова омбудсменка.

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Вона акцентувала, що в результаті розслідувань військовослужбовці можуть бути і виправдані.

"Іноді, проводячи розслідування – чи то службове розслідування, чи то вище командування, чи вже ДБР, – доходять до висновків, що цей наказ неможливо було виконати або цей наказ був незаконним. Тоді це буде означати для самого військовослужбовця, що він виправданий, тобто не буде вироку йому. Чи, можливо, не буде навіть підозри, а буде підозра, можливо, навіть командиру", – пояснила Решетилова.

Водночас вона наголосила, що задля цього необхідно перейти на справді якісні розслідування, зокрема й військовою службою правопорядку.

"Службові розслідування повинні проводитися не формально, а з реальним з’ясуванням обставин. Військовий омбудсмен не зможе підмінити собою правоохоронні органи, але ми точно зможемо посилити розслідування з точки зору дотримання прав людини і інтересів військовослужбовців", – запевнила посадовиця.

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