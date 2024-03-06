Як Польща активно торгує з РФ і Білоруссю і що кажуть далекобійники: ексклюзив з кордону 

Поки вантажівки з України тижнями простоюють, щоб виїхати чи в'їхати до Польщі, а от на польсько-білоруському кордоні - жвавий рух. Його один за одним перетинають забиті продукцією ваговози. Далекобійники не приховують - у Білорусі перевантажують товар на фури, які далі безперешкодно повезуть його у Росію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Як поляки торгують з білорусами та росіянами

Ось, що ТСН розповіли далекобійники:

"На Білорусь мало що їде. Все - на Росію".

"Тут все на Росію, вони навчились працювати".

"Фура за фурою потихеньку під'їжджають. Позаду і ось тут Польща, попереду Білорусь. І саме звідси туди активно везуть товари. Черга на кілометри", - каже Анна Махно, яка приїхала на польсько-білоруський кордон.

Білоруські далекобійники розповідають, як налагоджені торгові зв'язки Білорусі, Росії з Європою.

"З Білорусі меблі возять, з Росії там насіння льону, щось таке. Усе в Бресті перевантажується", - каже чоловік, який просить не показувати його, оскільки побоюється режиму Лукашенка.

Польсько-білоруський кордон

Більшість фур на польській реєстрації, оскільки російським та білоруським фурам заборонили в'їзд.

"Ми у польській фірмі працюємо", - каже далекобійник.

Ваговози спокійно їдуть Польщею до кордону, а там на Білорусь та Росію. Анатолій - українець. Каже, у Білорусі вантаж перевантажують у інші фури, які вже їдуть на РФ. Ці ж ваговози інколи, каже, повертаються порожні, але часто з уже російською продукцією.

Від себе лиш водії зауважують, що снаряди, бомби точно не везуть.

Що кажуть поляки, які живуть поруч

Те, що активно працює термінал бачать і поляки, котрі живуть поруч.

"Насправді не знаю, що там відбувається. Це можуть знати ті, хто там працює. А так, як ті вантажівки закриті, то звідки я можу знати?", - каже Річард.

"Якщо наші пропускають, то що ми можемо зробити? Ми теж не хотіли б, щоб так було. Щоб так везли, а з України не дають. Я би хотіла, щоби було найкраще і для нас, і для України", - каже Йоанна.

Польсько-білоруський кордон

І хоч більшість фур на польсько-білоруському кордоні не марковані, ТСН обдзвонила ті фірми, реклама яких зустрічається на тентах. Офіційно коментувати відмовляються. У розмові ж дехто категорично заперечує, що мають стосунок до цих перевезень і нібито працюють виключно з Європою. Були й такі, що запевняли - бізнес-зв'язків з Росією не мають, а от до Білорусі товар возять. Що з ним далі, мовляв, – не їхня відповідальність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 11:00 за 6 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, станом на 6 березня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до країни – 2300 вантажних автомобілів.

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