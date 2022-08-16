Як помножити кількісну перевагу армії Росії на нуль: порада військового експерта

Те, що ми спостерігаємо в Криму, на думку Тараса Жовтенка, – це реалізація планомірного знищення російського потенціалу і в принципі потенціалу російського військового угруповання, яке перебуває на півдні України, з боку ЗСУ.

У вівторок, 16 серпня, в Криму пролунала серія вибухів – поблизу селища Азовське Джанкойського району горіла російська військова частина та склад боєприпасів, а в самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції. Пізніше на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму також лунали вибухи. Буквально тиждень тому на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

Росіяни поки що вперто заперечують причетність України до усіх цих вибухів.

Військовий експерт Тарас Жовтенко у випуску ТСН о 19:30 за 16 серпня 2022 року пояснив, чому так, чому знову лунають якісь історії про куріння-закорочення абощо.

Те, що ми спостерігаємо в Криму, на думку експерта, – це реалізація планомірного знищення російського потенціалу і в принципі потенціалу російського військового угруповання, яке перебуває на півдні України, з боку Збройних сил України.

"Ну, і власне, цілком природно і логічно, що російське керівництво буде до останнього відмежовуватися від цього всього і не визнавати того, що ми насправді стаємо свідками чергового стратегічного провалу російського командування і політичного керівництва. Бо, власне, те, що ми бачимо, це, насправді, є одним із етапів, одним із кроків послідовної, системної роботи наших захисників. Тобто ми на цьому напрямку намагаємося по-максимуму обмежити потенціал і наступальний, і оборонний російського військового угруповання, яке розташоване на півдні, у тому числі й на Херсонському напрямку. І власне, те, що ми бачимо, – це знищення військової інфраструктури, знищення складів, знищення командних пунктів, знищення військово-повітряного потенціалу, який дозволяє забезпечувати і розвідувальне, і вогневе прикриття південного угруповання військ Російської Федерації на території України", – пояснив фахівець.

Жовтенко наголошує, що це - один із етапів дуже правильно вибраної українським військово-політичним керівництвом стратегії, оскільки ми маємо справу з ворогом, який в чисельному еквіваленті занадто для нас потужний, він дуже сильно переважає саме по кількості і особового складу, і техніки.

"І, власне, маючи справу з таким ворогом, доцільно концентруватися в першу чергу не на кількісному знищенні, тому що це дуже сильно буде розтягувати і бойові дії, і, відповідно, це загрожує втратами, в тому числі з боку українських захисників. Набагато логічніше і раціональніше завдавати ударів по тиловому забезпеченні такого противника і робити так, щоб його кількісна перевага дорівнювала нулю. Якщо ця вся величезна кількість техніки буде недоукомплектованою, вона не матиме змоги рухатися, вона не матиме боєзапасів, щоб стріляти, то від цієї кількісної переваги не залишається практично нічого", – підсумував він.

Нагадаємо, Росія може посилити ракетні обстріли, як помсту за "бавовну" в Криму.

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