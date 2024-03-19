“Як пораненому бійцю жити далі? Сидіти на касі?”: військовий різко висловився про допомогу від держави

На одному із завдань Юрій Маленок на позивний "Артист" отримав важке поранення, після чого проходив тривалу і важку реабілітацію. Попри можливість більше не воювати, вирішив залишитися в армії.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua він розповів про те, як держава повинна допомагати хлопцям, які через поранення вже не можуть жити повноцінним життям.

“Я бачив хлопців 18-20 років, відтягували їх. У шпиталі то взагалі важче. Коли ти воюєш і бачиш відірвані кінцівки, якось на адреналіні не так сприймаєш. А ось в шпиталі, коли дивишся на хлопців 18-20 років, які самі пішли контракт підписали, але він вже без ніг… Я розумію, як йому далі буде важко жити. Ну от зараз про нього трохи піклується держава, якийсь там протези дадуть, виплати, а далі що?...

Його спишуть і що він буде робити? Яка в нього буде робота? Сидіти на касі в магазині, бо він стояти не зможе? Як забезпечує держава хлопців з інвалідністю? Ну ніяк. Якоїсь гідної пенсії, щоб він просто жив, подорожував, відпочивав. Він віддав своє здоров’я за країну, за волю, і держава йому повинна вже. Вона ж нам як каже: ви повинні віддати якийсь борг. Так держава теж повинна віддавати нам, коли ти віддав найцінніше — здоров’я і час”, — каже Юрій Маленок.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць "Артист": Що змінити в армії? Не красти! Все має працювати на фронт!

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