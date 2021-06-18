Що таке "COVID-сертифікат" по-українськи і чи пустять з ним до Європи: відповіді на головні запитання

Зовнішній цифровий "COVID-сертифікат" в Україні запускають 1 липня, внутрішній і його паперову версію трішки згодом.

Випадок із COVID-19 - безпрецедентний. Понад рік на недугу хворіють люди в усьому світі. І паралельно з цим виникають нові штами коронавірусу, але країнам у цих умовах потрібно відновлюватися і повертатися до постковідного життя. Це має бути безпечно і без утиску прав громадян. З метою відновлення туризму розробили і вже затвердили цифрові "COVID-сертифікати", які в ЄС домовилися запустити від 1 липня.

Цей документ має спростити подорожі в умовах пандемії, які коронавірус поставив на паузу. Зокрема, йдеться про те, що турист із "COVID-сертифікатом" звільняється від необхідності здавати тести і дотримуватися карантину після приїзду до тієї чи тієї країни.

ТСН.ua розпитав про "COVID-сертифікати" у проєктної менеджерки у Міністерстві цифрової трансформації Катерини Чорногоренко і у Міністерстві охорони здоров'я України.

Що це за сертифікат і як правильно його називати?

"Робоча назва - "ковідний сертифікат" , тобто такий, який завіряє статус щодо COVID. Це документ, який спрощує пріоритетні туристичні подорожі для громадян. Він буде мати три варіації підтвердження статусу громадянина: щодо вакцинації, ПЛР-тесту або клінічного видужання після коронавірусу", - пояснила нам Катерина Чорногоренко.

Яка різниця між внутрішніми і зовнішніми сертифікатами?

"Формально різниці не повинно бути взагалі або бути мінімальною. Вони мають бути максимально універсальні. Єдина відмінність - це те, що зовнішні будуть англійською мовою транслітеровані, внутрішні - українською, відповідно. Набори даних, які будуть і у внутрішньому, і у зовнішньому, мають бути максимально ідентичними, щоб була проведена єдина регуляція для тих, і для інших", - сказала Катерина Чорногоренко.

Які дані будуть у сертифікаті?

"Попередньо для внутрішнього це прізвище, ім'я, по батькові, дата народження. В англомовній версії тільки прізвище та ім'я і дата народження. І далі розміщений QR-код, у якому зашиті дані сертифікату (категорія сертифікату, термін дії). Ми формуємо цей перелік даних, оскільки в кожній країні є свій перелік вимог щодо цього", - додала проєктна менеджерка Мінцифри.

Як отримати?

"Людина заходить до "Дії", повністю авторизується, і тільки після надання згоди людини, надходить запит до електронної системи охорони здоров'я про те, що людина хоче сформувати сертифікат. Тобто, це тільки за згодою людини. Жодного передавання даних щодо ПЛР, вакцинації, видужання не буде. Це правильна модель для України, для інтероперабельності реєстрів, для обміну даними між реєстрами", - висловилася Катерина Чорногоренко.

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Також Катерина Чорногоренко додала, що коли "Дія" отримує інформацію від електронної системи охорони здоров'я щодо певних запитів, то відображає на екрані сформований сертифікат, на якому буде QR-код, де будуть зашиті дані.

"Цей QR-код можна буде розшифрувати тільки певним довірчим ключем, який ми зараз плануємо визнати з ЄС, щоб вони надали нам цю можливість. Щоб наприклад, громадянин України, який вирушає до Австрії, міг показати цей QR-код і австрійський прикордонник цим ключем міг розшифрувати те, що людина безпечна, і впустити до країни", - наголосила вона.

Крім того, проєктна менеджерка Мінцифри пояснила, що у роботі зовнішніх сертифікатів є два аспекти.

"Сформувати сам модуль, який буде віддавати від електронної системи охорони здоров'я медичний набір даних, сформувати можливість підписання цим ключем, який визнає ЄС і надає нам. І далі - щойно Євросоюз дозволить генерацію цих ключів, можливість будь-якою країною ЄС, яка теж прийняла у себе ці ключі, розшифрувати наш сертифікат", - сказала Катерина Чорногоренко.

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Коли запрацює паперова версія?

Катерина Чорногоренко каже, що наразі питання паперових "COVID-сертифікатів" пропрацьовується. Попередньо, очікується, що їх введуть після цифрових.

"З огляду на те, що це дуже складний проєкт, ми пішли шляхом, що перший реліз, який на 1 липня, він буде поки що тільки цифровий. Але вже зараз ми пишемо технічне завдання на паперовий аналог. Для тих людей, які наприклад не мають "Дії", або не хочуть користуватися телефоном, ми ж не можемо їх дискримінувати, потрібно і для них закласти таку регуляцію. Тому одразу наступний реліз - це буде можливість генерувати паперовий сертифікат. То перший реліз - це цифровий, а другий - вже паперовий", - розповіла вона.

У Міністерстві охорони здоров'я додали, що паперову версію згодом можна буде отримати у сімейного лікаря. Також в уряді планують у перспективі налагодити видавання таких сертифікатів у центрах надання адміністративних послуг.

Чи є дата впровадження внутрішніх "ковідних сертифікатів"?

"Технічно ми намагаємося, щоб зробити їх синхронно. Звісно, ми б хотіли не пропустити момент із зовнішніми, більше. Оскільки у цьому був великий посил, щоб українці безперешкодно могли в'їжджати до інших країн ЄС, але намагаємося зробити їх синхронно", - зазначила Катерина Чорногоренко.

Як перевірятимуть внутрішні сертифікати?

За словами Катерини Чорногоренко те, хто і як перевірятиме "COVID-сертифікати" в України залежить від того, де їх будуть використовувати. Вона каже, що зараз це розглядається і вирішується, на які категорії об'єктів будуть вони розповсюджуватися.

Водночас "ковідні сертифікати" всередині країни будуть діяти тільки тоді, коли регіон, який в "червоній" зоні і є вимога для закриття, наприклад, метро, закладів харчування тощо.

"Важливо розуміти, що друга вимога - те, щоб регіон був у "червоній" зоні. Наприклад, щоб людина прийшла на стадіон і її пропустили. Щоб ми розуміли, що у місцях масового скупчення є безпечні люди, достатньо показати, що особа щеплена двома дозами вакцини, яка в Україні визнається, або людина клінічно видужала, або ПЛР-тест, який зроблений за 72 години до події", - наголосила вона.

З її слів, порівняно із зовнішніми, із внутрішніми сертифікатами дещо простіше, але проблема у тому, чи буде готовий той чи той об'єкт сканувати цей QR-код.

"Для цього Мінцифри розробляє такий функціонал, щоб була можливість зчитати за допомогою свого застосунку. Відповідно, якщо охоронець стоїть на стадіоні, людина відкриває "Дію", сканує QR-код застосунком і відкриває певний набір даних, що дійсно в людини є ПЛР-тест, або вакцинована або клінічно видужала, і її пропускають. Це має займати 5-7 секунд, за ідеєю", - анонсувала Катерина Чорногоренко.

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Також вона навела приклад румунів, де обрали найбільші масові заходи і на вході до цього об'єкта охоронець або інша особа, уповноважена здійснити перевірку COVID-сертифікату, перевіряє його.

"Якщо уявити собі цей процес, то за згодою людини, вона відкриває застосунок, ( згодом буде і паперова версія), показує QR-код, який можна згенерувати. Під час зчитування QR-коду, надходить певна інформація, яка підтверджує, що цей сертифікат валідний і людина безпечна", - сказала вона.

Чи будуть послаблення для вакцинованих в Україні?

У коментарі ТСН.ua в МОЗ пояснили, що попередньо планується, що внутрішні "ковідні сертифікати" можуть використовуватися для відвідування масових заходів та громадських місць, до прикладу, навчальних закладів, концертів, публічних закладів харчування, тощо (якщо Україна перебуватиме на відповідному рівні епіднебезпеки).

"Ковідні сертифікати дозволять зменшити обмеження без збільшення для громадян ризику захворіти. Про послаблення обмежувальних заходів для власників "ковідних сертифікатів" буде відомо з відповідної постанови Кабінету Міністрів України", - відповіли у МОЗ.

Коли після вакцинації можна отримати цифровий COVID-сертифікат?

За словами проєктної менеджерки Мінцифри, того ж дня, коли людина отримала другу дозу, вона може надіслати у "Дії" запит щодо підтвердження і у застосунку згенерувався сертифікат.

"Віддати ці дані в системі - це секунди. У всіх випадках, якщо людина пройшла всі медичні процедури, її медичні дані будуть занесені до системи, і вона зможе запросити дані, щоб згенерувати сертифікат у "Дії". Головне, щоб там, де людину вакцинували, внесли коректно дані, щоб дані були внесені до центральної бази даних", - пояснила проєктна менеджерка Мінцифри.

Водночас у МОЗ уточнили, що отримати "ковідний-сертифікат" людина через 14 днів після отримання останньої протокольної дози вакцини проти COVID-19.

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"Також, можна згенерувати цей сертифікат за наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус та у разі одужання після COVID-19, якщо діагноз був підтверджений позитивним ПЛР-тестом. "Ковідний-сертифікат" можливо буде отримати через "Дію" і в електронній, і у паперовій формах (файл для самостійного роздруку)", - додали нам у МОЗ.

А якщо збій і сталася помилка?

"Якщо дані людини не будуть знаходитися або інші технічні проблеми, вирішуватиметься питання у межах технічної підтримки. Громадяни, скоріше за все, будуть звертатися або до "Дії", або до свого сімейного лікаря чи людини, яка вносила ці дані, і буде перепитувати, чи коректно було внесено ці дані тощо", - сказала Катерина Чорногоренко.

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Проєктна менеджерка Мінцифри наголосила, якщо всі дані будуть занесені без помилок, то питань у сформуванні сертифікатів не буде жодних.

"Ми думаємо над тим, як людині зробити це взагалі без звернення. Тобто, вона зможе цими даними більш оперативно керувати, тобто зараз будується технічне рішення, воно ще в стадії обговорення, але думаємо, що спробуємо це все налагодити. Людина не залишиться без технічної підтримки", - анонсувала вона.

Чи можна буде українцям з українським "COVID-сертифікатом" поїхати до ЄС?

Як повідомили нам у Міністерстві охорони здоров'я, "ковідні-сертифікати" розроблені з урахуванням вимог ЄС на основі специфікацій EU Digital COVID Certificate Єврокомісії. Передбачається, що в ньому буде вся необхідна для перевірки на кордоні інформація щодо щеплень від COVID-19, негативних результатів ПЛР-тестів та одужання після COVID-19.

Своєю чергою, проєктна менеджерка Мінцифри припустила, що, найімовірніше, Україна буде з кожною країною визнавати можливість підтвердження сертифікатів.

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"Наприклад, щоб не тільки українці подорожували в ЄС, а й громадяни ЄС безперешкодно могли подорожувати до України. Це симетрична історія, яка має бути двосторонньою. Тому що Україна теж розвиває туризм і нам потрібно, щоб іноземці приїздили до нас, адже це, зокрема, і приток грошових коштів", - пояснила Катерина Чорногоренко.

Вона розповіла, що зараз МЗС вже проводить консультації з країнами ЄС і уряд намагається дуже швидко вийти на угоди.

"Водночас ЄС пішов шляхом, що кожна країна встановлює ще внутрішньо додаткові вимоги щодо кожного сертифікату, відповідно до того, які рішення ухвалюють тамтешні епідеміологічні служби. Якщо у цій країні протестовано Pfizer і вони вважають, що термін його дії 90 днів, то вони виставляють цю вимогу, і її треба виконати", - сказала Катерина Чорногоренко.

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Крім того, у Мінцифри радять під час подорожі за кордон за декілька днів зробити запит на сертифікат, згенерувати його, а відповідно "Дія" підкаже, чи валідний цей сертифікат, чи підходить він для перетину кордону.

Людина вирішила подорожувати за ПЛР-тестом, які аспекти треба врахувати у цій ситуації?

"Якщо подорож у межах 72 годин, то без проблем показати сертифікат і в'їхати до іншої країни. Якщо минуло вже більше годин, то відповідно, термін дії сертифікату закінчився і треба зробити новий тест", - сказала Катерина Чорногоренко.

Вона зауважила, якщо людина прилітає за кордон, де вона має можливість імунізуватися, то вакцина не одразу вноситься до української системи.

Водночас ми запитали у МОЗ, яким чином можна отримати "ковідний сертифікат" людині, яка за кордоном зробить друге щеплення. На що нам відповіли, що рекомендують громадянам повністю вакцинуватися саме в Україні, а "можливість отримання другої дози в інших державах залежить від національного законодавства, переліку дозволених до використання у цих країнах вакцин, тощо". Та додали, що в Україні це питання опрацьовується, зважаючи на на потенційно чималу кількість таких випадків.

Щодо ПЛР-тесту, то якщо він здається в іншій країні, за словами Катерини Чорногоренко, сертифікат не згенерується, оскільки дані не потраплять нашої до електронної системи охорони здоров'я. І не буде набору медичних даних.

"Я думаю, що це буде, як зараз, людина, яка в'їздить має самоізолюватися або здати ПЛР-тест, негативний результат якого дозволяє завершити ізоляцію", - припустила Катерина Чорногоренко.

There is a safe summer in sight!



12 EU countries have already connected to the #EUCOVIDcertificate Gateway – weeks ahead of the deadline! The certificate will facilitate safe free movement for travellers.



Like here in Croatia in the airport of Zagreb pic.twitter.com/jo7iACrqZA — European Commission (@EU_Commission) June 11, 2021

Як буде завантажуватися ПЛР-тест до "Дії"?

"Виключно за запитом особи. Тобто, людині потрібно зайти у застосунок, вона має підтвердити, що погоджується на запит електронної системи охорони здоров'я і тільки тоді, коли вона підпише цю згоду через "Дія підпис", нам прийде набір даних, що людина вакцинована або невакцинована, який має ПЛР", - відповіла Катерина Чорногоренко.

Якщо людина надає довідку, що вона перехворіла, то попередні вимоги на неї поширюються?

"Щодо цього теж формується регуляція. Формально, так. Людина, яка клінічно одужала і в неї є антигени до ковіду, вона вважається безпечною. Але є моменти. Наприклад, ми розглядали, ситуацію коли людина перехворіла, потім здала ПЛР і він позитивний, виходить, що сертифікат, який підтверджує одужання, він перекривається ПЛР, який позитивний. В принципі, тут ПЛР має пріоритет над клінічним видужанням", - пояснила проєктна менеджерка в Мінцифри.

Який термін дії "COVID-сертифікатів"?

"У кожного сертифіката є свої терміни, а попередньо це 180 днів для вакцинації, для ПЛР - 72 години, для клінічного видужання - за фактом, безстроково. просто підтвердження, що людина клінічно одужала. Поки що Україна ухвалила для себе такі терміни, але у інших країн буде своя регуляція, свої вимоги, і ми будемо на них зважати", - підсумувала Катерина Чорногоренко.

Слід зауважити, що "COVID-сертифікат" визнаватимуть чинним лише, якщо щеплення зроблене вакциною, яку схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA); негативний тест на коронавірус має бути зроблений за 72 години; а тест на антитіла в Євросоюзі вимагають за останні 6 місяців.

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