Як працюватимуть заклади освіти, де вакциновано менше 80% працівників: пояснення головного санлікаря

Як працюватимуть заклади освіти, де вакциновано менше 80% працівників: пояснення головного санлікаря

У разі відсутності необхідної кількості вакцинованих освітян, педагогічні ради повинні переводити такі заклади на дистанційний режим роботи.

Робота закладів освіти у "жовтій" зоні дійсно дійсно не допускається, якщо вакциновано менше 80% персоналу. Проте за останній місяць кількість вчителів, які отримали першу дозу вакцини, збільшилася.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін 9 вересня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, у разі відсутності необхідної кількості вакцинованих освітян, педагогічні ради повинні переводити такі заклади на дистанційний режим роботи.

"Але розуміючи те, що 80% зараз досягаються доволі повільно, то в постанові Кабінету міністрів ми передбачаємо, щоб робота закладів освіти в "жовтій" зоні не обмежувалася за умови наявності у 80% усіх працівників документів, які засвідчують вакцинацію хоча б однією дозою. Тому що ми бачимо, що кількість вчителів, які отримали першу дозу вакцини, дійсно збільшилася. Ми бачимо за останній місяць приріст 10-15%", — зазначив Кузін.

Ігор Кузін розповів як працюватимуть заклади освіти за умов вакцинації менше 80% працівників

Раніше у МОЗ повідомили, чи вимагатимуть у школярів результати тестів на COVID-19.

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