Як працює корупція на закупівлях харчів у Міноборони: подробиці та приклади від експертів

Компанії, які постачали харчі для ЗСУ за завищеними цінами раніше, тепер намагаються працювати під новою вивіскою. Як стверджують експерти, за такою схемою вони працюють уже тридцять років: в цей рік виходять з однією ТОВкою, в наступному півріччі - з іншою.

Про це говорили в ефірі "Нічної варти" головний редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов та членкиня Антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

Зокрема, Юрій Ніколов навів приклад "Актив компані", скандальний контракт якої став першим із відомих.

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“Я коли цю фірму дивився в "єКонтроль", відкрив засновників. Першим у цьому списку був чоловік, який працював в одеському військторгу - це держпідприємство Міністерства оборони. Пройшло кілька років, його змінила людина, яка кілька років до того працювала в житомирському військторгу. Змінюються люди з системи. Бізнесмени, які прийшли з самого Міноборони, всі знають один одного. Це своя людина, яка може знайти начпрода в конкретній військовій частині, домовитися з ним”, - пояснив експерт.

За словами Тетяни Ніколаєнко, на “вершині айсбергу” стоять три великі родини, пули компаній, в яких є десятки різних юридичних осіб, які з періодичністю раз на рік змінюються і заходять або в прямі договори, або в тендери.

“Зараз "Актив компані" не заходила, заходила "РГК". Це Тетяни Глиняної група компаній, а Тетяна Глиняна... Коли заходиш на нараду в Міноборони, перед тобою сидять військові, які обговорюють, чи треба з каталогу вилучати телятину і індичатину, чи все таки залишити, а потім хтось вкидає - а ви знаєте, що Глиняна будує черговий 5-зірковий готель у Хорватії? А всі такі - так це ж не перший! Всі в курсі. А яйця - в кілограмах!” - прокоментувала вона.

Експертка наголосила, що такі компанії заробляли десятки мільярдів щороку, а за кілька місяців цьогоріч було зекономлено 5 млрд.

“На початку року вони переглядали додатковими угодами ціни на низку продуктів. Якщо кілограм розчинної кави коштував 700 грн, його збивали до 500 грн. Якщо йшлося про пакетований чай - з 300 до 150 грн. Кава в стіках - це не осетр, це те, що солдат бере з собою в окоп, те, що закупається. І на цій каві різниця в 200 грн, яка збивається шляхом листування додатковою угодою”, - пояснила походження надприбутків Тетяна Ніколаєнко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Скандальні закупівлі Міноборони! Скільки в нас крали на "золотих" яйцях?"

Нагадаємо, Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що в Міноборони закупляли курячі яйця по 17 грн за штуку.

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