Як працює ППО на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли про установки та збивання російських дронів

Чистим від ворожого залізяччя небо над Запоріжжям роблять воїни протиповітряної оборони 141 окремої піхотної бригади ЗСУ. Вони знищують ворожі безпілотники за допомогою зенітної установки та кулемета. Працюють переважно вночі - саме цей час загарбники найчастіше обирають для атак по регіону.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

За 15 хвилин воїни протиповітряної оборони на позиції розгортають зенітну установку. Тут заряджений 23 калібр, яким нищать ворожі дрони.

"Прожектор є, світимо вичислюємо де", - каже навідник, стрілок 141 окремої піхотної бригади ЗСУ "Гриня".

В екіпажі установки п'ятеро чоловіків. Їхня зенітка хоч і 70-х років виробництва, але удосконалена.

"Тут є приціл, бо на старих установках советских, був приціл, який я допомагав наводити, а тут все автоматично", - каже військовий "Жених".

"Жених"

Військовий "Жених" зі Славути на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військкомату. Взяли з другої спроби, бо йому за 50. А згодом до лав оборонців неба вирішив доєднатися і його 26-річний син.

Зенітна установка встановлена на новеньку вантажівку, за кермом боєць з Рівненщини "Бурштин".

ППО на Запоріжжі

"Моя задача яка, щоб машина була справна, а вона 23 року, так що сюди навіть заглядати не треба", - пояснює "Бурштин".

Друга група протиповітряної оборони в 141 бригаді – троє військових на "Хамері" із кулеметом "Браунінг".

"Зараз тільки працюємо вночі, в нічний час літають "Шахеди", - каже командир відділення 141 бригади ЗСУ "Кориця".

"Кориця"

Військові кажуть - зроблять усе, аби приземляти якнайбільше залізяччя, яким ворог цілить по мирних містах і селах.

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