Як працює "реєстр педофілів": хто має до нього доступ та чому збоченці і далі чатують на малечу

Як працює "реєстр педофілів": хто має до нього доступ та чому збоченці і далі чатують на малечу

"Реєстр педофілів" в Україні працює поки в тестовому режимі.

Учителя танців із Рівненщини звинувачують у розбещенні неповнолітніх. Його вже засудили до 5-ти років за ґратами, але вирок ще не набув чинності. Батьки дівчинки, адвокат потерпілих та прокуратура - просять внести 21-річного вчителя в так званий "реєстр педофілів", аби він більше не міг працювати з дітьми.

Про те, чи зможуть це зробити і за яких умов – 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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"Залишав після уроків саму, намагався підняти на руки, мацав за сідниці", - розповідає мати дівчинки.

Батьки забрали дитину з гуртка, а про вчителя повідомили у школу, де він і викладав танці, але ніяких реакцій не було.

На 10-річчя батьки подарували доньці телефон. Саме там - серед видалених - матір і побачила жахливі світлини. На них - світлини вчителя в оголеному вигляді.

За словами жінки, вчитель надсилав 10-річній дівчинці свої порнографічні фото та відео, вимагав такі й від неї.

Під час зустрічі з батьками вчитель танців пояснив, що мовляв, його акаунт зламали. Але після затримання копи з'ясували - пам'ять телефона викладача просто забита порнографією.

А от сестри Ліза і Катя з Київщиниі, коли померла їхня мама – стали жертвами сексуального розбещення з боку батька. Батько ж хрещений продавав інтим з дівчатами іншим чоловікам. Зараз дівчатам 15 і 16 років. Перший статевий акт був, коли старшій було 8 років.

"На рахунку маленьких дівчат більше 40 людей, які були задіяні в їхньому житті як ґвалтівники", - розповідає опікунка дітей Наталія Чеснова.

Нині тривають суди. Так званий хрещений у СІЗО, а от батько - у розшуку. Сестри продовжують жити в страху. Бо нема заборони суду батьку до них наближатися. А він їх розшукує через месенджери.

На волі і вчитель танців з Рівненщині. Бо вирок ще не набув законної сили, а крім того, суд звільнив його від відбування покарання. Бо перед вироком той нібито покаявся.

Наразі адвокатка постраждалих та прокурорка чекають, що в рішенні суду таки буде пункт про внесення викладача танців у реєстр педофілів.

Учителя танців із Рівненської області звинувачують у розбещенні неповнолітніх

"Це є певним запобіжником для повторного вчинення даних злочинів", - говорить прокурорка Здолбунівської окружної прокуратури Ірина Столярчук.

"Реєстр педофілів" в Україні працює поки в тестовому режимі. Доступ до нього мають поки що лише посадові особи Мін'юсту та правоохоронці. Та все ж можна надіслати запит і дізнатися, чи є конкретна особа, яку беруть на роботу з дітьми, у цьому реєстрі.

Наразі у реєстрі усього 227 людей. Батька Лізи і Каті з Київщини у цьому реєстрі немає, як і так званого хрещеного. Немає там і вчителя танців з Рівненщини. Бо включити у реєстр педофілів можуть лише засуджених, якщо це вказано у вироку, або окремою ухвалою за клопотанням прокурорів.

Нагадаємо:

У селищі Благодатне на Волині затримали 63-річного чоловіка , якого підозрюють у зґвалтуванні 7-річної дівчинки. Про те, що сталося, дитина наважилася розказати татові лише за кілька місяців. Чоловік одразу звернувся до поліції.

, якого підозрюють у зґвалтуванні 7-річної дівчинки. Про те, що сталося, дитина наважилася розказати татові лише за кілька місяців. Чоловік одразу звернувся до поліції. А 18-річного мешканця Одеської області засудили до 9 років позбавлення волі. Його визнали винним у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини та крадіжці.

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