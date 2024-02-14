Як працює схема хабарів у судах: скільки коштує "вирішити" справу і через кого їх "заносять"

Як судді в Україні на замовлення розбираються з "незручними людьми" та нищать долі простих і не дуже простих українців, та зазвичай залишаються безкарними і нерідко — багатими.

Усе це проєкт розслідувань Хапуга.UA розповідає на прикладі справи судді Петрика, якого затримали на “гарячому” ще у 2016 році. Але він на волі, а арештоване майно допомогла "розморозити" його колега — суддя того ж самого Апеляційного суду міста Києва.

Недосконалість в реформі судової системи призвела до трагічних наслідків всеукраїнського масштабу. Суди влада використовує як важіль тиску на “незручних" людей. Таких як, наприклад, розвідник Роман Червінський, СБУ-шник Дудін, військовий генерал Марченко, олігархи Коломойський, Жеваго та багато-багато інших.



Список жертв судових жерновів постійно збільшується. При цьому самі судді, руками яких нищать долі простих і не дуже простих українців, зазвичай залишаються безкарними і нерідко — багатими. Втім чи буде так завжди?

Показова скандальна історія з хабарем у 5 тисяч

Цю сумнозвісну в суддівсько-юридичних колах таксу встановив суддя апеляційного суду міста Києва Ігор Петрик. Цього суддю співробітники НАБУ затримали на “гарячому” в 2016 році. Просто в стінах Київського апеляційного адміністративного суду він нібито взяв 5 тисяч доларів за рішення в інтересах приватної компанії, яка судилася з Міністерством екології. Найдивовижніше це те, як Петрик пояснив походження мічених грошей. Мовляв, попросив в борг у свого помічника, але й гадки не мав, що то, виявляється, хабар. Просто так співпало.

Андрій Синюк / Фото: ТСН.ua

“Саме в день перед тим я просив у займи у помічника. І коли він дійсно давав мені кошти, я розумів, що він дає мені у займи. Я і уявити не міг, що він пішов взяв ці кошти, як кваліфікує це прокуратура, як хабар, і приніс мені ці кошти”, — пояснював Петрик.



Справа Петрика і досі на розгляді у Вищому антикорупційному суді — процес триває більше семи років. Сам він давно на волі. Усе майно і земельні ділянки його сім'ї були арештовані. Та арешт допомогла зняти колега Петрика – суддя того ж самого Апеляційного суду міста Києва Тетяна Росік, нині відома як Кагановська.

Тетяна Росік, нині відома як Кагановська / Фото: ТСН.ua

Пані Кагановська, вона ж Росік, працює суддею вже понад 20 років і є ледь не рекордсменкою з кількості заяв на неї щодо порушень регламентів, норм, правил та суддівської етики. Фігурантка багатьох гучних скандалів, Росік, виявляється, ще й займає почесне місце в базі “Миротворець”, що досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру та міжнародного права.



За що цю служницю Феміди поставили в один рядок з ворогами та зрадниками України? І які статки нажила суддя Кагановська-Росік за роки безперервної служби – проект Хапуга.ua розкаже окремо, а зараз – повертаємось до інших хапуг.

Скандальні судді продовжують судити в КАС

В цій історії важливо, що обидва скандальні судді — Петрик та Кагановська-Росік – попри все досі продовжують судити в КАС. Тож не дивно що мода, заведена ними, — мода на безкарність та дивні місця для хабарів, — не тільки прижилась, але й носить дедалі екзотичніші форми.



Про гроші в пакунках з під кави та віскі і найрезонанснішу справу — буде далі, а зараз — свідоцтво експерта, який 20 років працює адвокатом і особисто знає, як і скільки треба “заносити”:

“Найпоширеніше, це через своїх бігунків — зазвичай це робітниця канцелярії, яка потім передає помічниці судді, а та вже судді. Тут діє принцип через баб передавати. Напряму в кабінет вже навіть я не заношу давно, бо всі бояться НАБУ. У мене був випадок, коли робили “благодарочку” у вигляді “закладки”, в прямому сенсі. Один раз навіть робив “закладку” під плитою на кладовищі. Середні розцінки — це п'ять тисяч, якщо не резонанс і суд міський. Якщо якийсь районний, то менше вийде. Так повелося, що слово “благодарочка” має свій еквівалент - п'ять тисяч доларів, можна навіть сумму не проговорювати”.

Слова нашого інсайдера та загальноприйняту думку про розгул корупції в судах опосередковано підтверджують дані Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тільки впродовж минулого року САП вручила підозру за хабарі 16 суддям. І це – лище верхівка айсбергу, адже спіймати суддю за “позолочену” руку вкрай важко.

“Як прокурорські працівники, так і працівники правоохоронних органів, судді будь-яких судів, вони всі юристи, вони добре володіють законами і нормативно-правовою базою. Так само вони добре знають про методи й способи проведення розслідувань. Проведення злиття інформації й інше. Вони будують схеми, за яких їх важче викривати. Призначають зустрічі в нелюдних місцях, перевіряють наявність прослуховуючих пристроїв, зміну мобільних номерів, додаткові телефони. Часто гроші беруть і за ухвалення законних рішень. Проста людина з вулиці до судді не приходить ніколи. Тобі клієнт скільки платить, три-дві тисячі доларів за годину, а я буду цілу справу вирішувати? Він розуміє ризики. Це залежить від сплатоспроможності. Пляшку віскі принесеш і все”, — розповів заступник керівника САП Андрій Синюк.

Андрій Синюк / Фото: ТСН.ua

Справи про мобілізацію та ухилянтів

Великої популярності серед хабарників набули справи про мобілізацію, точніше судові рішення, що легалізують ухилянта.

“Суддя отримав неправомірну вигоду у сумі 1500 доларів США, за це обіцяв прийняти рішення на користь особи, а ця особа використала це рішення для ухилення від мобілізації”, — розповів Андрій Синюк.

Мова йде про суддю Боярського Білгород-Дністровського районного суду Одеської області. Взяли його на одному хабарі, а от справ для легалайзу ухилянтів прийняв він багато, тому розслідування буде довгим. Сам суддя поки в ізоляторі тимчасового тримання, що зовсім дисонує зі звичним йому життям — дорогими сигарами та відпочинком на курортах в Еміратах.



Менська виправна колонія на Чернігівщині — єдиний в Україні заклад, де мотають строк вже засуджені працівники судово-прокурорської гілки та правоохоронці. Ув'язнених прокурорів наразі немає, а от судді аж чотири.

В яких умовах сидять слуги Феміди

Камери на двох і на чотирьох, у кожного є планшет свій в камері, а от телефони тільки в спеціальній кімнаті, така на кожному поверсі. Мультиварки, мікрохвильовки — це все дозволяють, хоча їх тут годують. Є акваріум. Прилаштовуються тут і до нової професії — робочий день проходить у швейці. 314 засуджених відбуває тут покарання. Якщо говорити про суддів, кажуть, то взагалі до них питань немає. Та і їх всього чотири особи.

Готовий з нами поділитися своїм досвідом із засуджених хапуга, суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Антон Гайдур. Посадили суддю на п’ять років, півтора він вже відбув.

Антон Гайдур / Фото: ТСН.ua





“Хабар, саме він. 15 тисяч гривень. Щоб я прийняв рішення в цивільній справі на користь позивача. Заходить чоловік, назначає зустріч, через когось, через знайомих, близьких. Ті просять прийняти цю людину, вона приходить і проситься, що допоможіть, допоможіть, я ся віддячу, я ся віддячу. І слабоволіє характера. Психологічний аспект грає дуже велику роль, треба зразу відмовлятися, не треба ніякі зустрічі, незалежно від того, хто тебе просить, чи кум, чи брат, чи сват. Я сказав, що прийму об'єктивне законне рішення, він сказав, що віддячить, я погодився, віддячися, то віддячися. Цей же позивач зайшов до мене в кабінет, я попросив його вийти в інший кабінет, почав із ним розмову, він мені говорить: тут те, що я обіцяв. Поклав у папку і одразу вийшов. І через хвилинку вже НАБУ, вісім-десять чоловік із камерами, і всьо”, — розповів Антон Гайдур.

Пан Гайдур трохи лукавить про “липкі” ручки — адже йому віддяку передали у коробці з пластиліном на шість кольорів. Суддя бідкається — беруть на таких хабарях, що за професію соромно.



“Апеляційний суд вища палата антикорупційна постановила Мукачівського суддю Пака, там дві тисячі гривень. І сів на 5 років”, — каже Антон Гайдур.

Готують в Менській колонії камери ще під чотирьох суддів

Тут стежать за новинами. Це таж судді Київського апеляційного суду, саме того суду, що завів практику на середній хабар в 5 тисяч доларів.



29 листопада 2023 року на хабарі були спіймані: Віктор Петрович Глиняний, Юрій Михайлович Слива, Ігор Григорович Паленик та Вячеслав Вікторович Дзюбин. Саме ця колегія розглядала одну із апеляцій в скандальній справі Богуслаєва по “Мотор Січ”. На чотирьох вони отримали 35 тисяч доларів, розділили “по-братськи”. Саме за таку суму колегія мала зняти арешт з двох літаків приватної компанії, які безпосередньо пов'язані з “Мотор Січчю”. Найцікавіший в цій четвірці суддя Глиняний — саме він найчастіше колегував в засіданнях з суддями Петриком та Тетяною Кагановською-Росік.

Те, як затримували цих чотирьох суддів схоже на анекдот. Кожен отримав свою частку різним способом: в коробці з-під віскі, в пакунку з-під кави, в буклеті інтернет-провайдера.

Доказів у НАБУ і САП більш ніж достатньо. Відеозаписи, телефонні договорняки. Втім чи заїде ця четвірка хапуг до камер Менської колонії, достеменно сказати наразі не можемо.

З урахуванням суддівського досвіду “відмазування” один одного, вони все ще зберігають шанс на безкарність. Врешті, до прикладу, та сама скандальна суддя Кагановська-Росік, що рятувала беркутівців та хабарника Петрика, досі працює в Апеляційному суді Києва. Працює, до речі, не за просто так — а за велику зарплату з бюджету. Втім чи достатньо її зарплати на розкіш? Відповіді розкажемо у наступних випусках проєкту розслідувань Хапуга.ua.



На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Як працює схема хабарів в судах: скільки "коштує" вирішити справу і через кого їх заносять

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