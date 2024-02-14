Як працює схема хабарів у судах: скільки коштує "вирішити" справу і через кого їх "заносять"

Скандальні судді продовжують судити.
Як судді в Україні на замовлення розбираються з "незручними людьми" та нищать долі простих і не дуже простих українців, та зазвичай залишаються безкарними і нерідко — багатими.
Усе це проєкт розслідувань Хапуга.UA розповідає на прикладі справи судді Петрика, якого затримали на “гарячому” ще у 2016 році. Але він на волі, а арештоване майно допомогла "розморозити" його колега — суддя того ж самого Апеляційного суду міста Києва.
Недосконалість в реформі судової системи призвела до трагічних наслідків всеукраїнського масштабу. Суди влада використовує як важіль тиску на “незручних" людей. Таких як, наприклад, розвідник Роман Червінський, СБУ-шник Дудін, військовий генерал Марченко, олігархи Коломойський, Жеваго та багато-багато інших.
Список жертв судових жерновів постійно збільшується. При цьому самі судді, руками яких нищать долі простих і не дуже простих українців, зазвичай залишаються безкарними і нерідко — багатими. Втім чи буде так завжди?
Показова скандальна історія з хабарем у 5 тисяч
Цю сумнозвісну в суддівсько-юридичних колах таксу встановив суддя апеляційного суду міста Києва Ігор Петрик. Цього суддю співробітники НАБУ затримали на “гарячому” в 2016 році. Просто в стінах Київського апеляційного адміністративного суду він нібито взяв 5 тисяч доларів за рішення в інтересах приватної компанії, яка судилася з Міністерством екології. Найдивовижніше це те, як Петрик пояснив походження мічених грошей. Мовляв, попросив в борг у свого помічника, але й гадки не мав, що то, виявляється, хабар. Просто так співпало.
“Саме в день перед тим я просив у займи у помічника. І коли він дійсно давав мені кошти, я розумів, що він дає мені у займи. Я і уявити не міг, що він пішов взяв ці кошти, як кваліфікує це прокуратура, як хабар, і приніс мені ці кошти”, — пояснював Петрик.
Справа Петрика і досі на розгляді у Вищому антикорупційному суді — процес триває більше семи років. Сам він давно на волі. Усе майно і земельні ділянки його сім'ї були арештовані. Та арешт допомогла зняти колега Петрика – суддя того ж самого Апеляційного суду міста Києва Тетяна Росік, нині відома як Кагановська.
Пані Кагановська, вона ж Росік, працює суддею вже понад 20 років і є ледь не рекордсменкою з кількості заяв на неї щодо порушень регламентів, норм, правил та суддівської етики. Фігурантка багатьох гучних скандалів, Росік, виявляється, ще й займає почесне місце в базі “Миротворець”, що досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру та міжнародного права.
За що цю служницю Феміди поставили в один рядок з ворогами та зрадниками України? І які статки нажила суддя Кагановська-Росік за роки безперервної служби – проект Хапуга.ua розкаже окремо, а зараз – повертаємось до інших хапуг.
Скандальні судді продовжують судити в КАС
В цій історії важливо, що обидва скандальні судді — Петрик та Кагановська-Росік – попри все досі продовжують судити в КАС. Тож не дивно що мода, заведена ними, — мода на безкарність та дивні місця для хабарів, — не тільки прижилась, але й носить дедалі екзотичніші форми.
Про гроші в пакунках з під кави та віскі і найрезонанснішу справу — буде далі, а зараз — свідоцтво експерта, який 20 років працює адвокатом і особисто знає, як і скільки треба “заносити”:
“Найпоширеніше, це через своїх бігунків — зазвичай це робітниця канцелярії, яка потім передає помічниці судді, а та вже судді. Тут діє принцип через баб передавати. Напряму в кабінет вже навіть я не заношу давно, бо всі бояться НАБУ. У мене був випадок, коли робили “благодарочку” у вигляді “закладки”, в прямому сенсі. Один раз навіть робив “закладку” під плитою на кладовищі. Середні розцінки — це п'ять тисяч, якщо не резонанс і суд міський. Якщо якийсь районний, то менше вийде. Так повелося, що слово “благодарочка” має свій еквівалент - п'ять тисяч доларів, можна навіть сумму не проговорювати”.
Слова нашого інсайдера та загальноприйняту думку про розгул корупції в судах опосередковано підтверджують дані Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тільки впродовж минулого року САП вручила підозру за хабарі 16 суддям. І це – лище верхівка айсбергу, адже спіймати суддю за “позолочену” руку вкрай важко.
“Як прокурорські працівники, так і працівники правоохоронних органів, судді будь-яких судів, вони всі юристи, вони добре володіють законами і нормативно-правовою базою. Так само вони добре знають про методи й способи проведення розслідувань. Проведення злиття інформації й інше. Вони будують схеми, за яких їх важче викривати. Призначають зустрічі в нелюдних місцях, перевіряють наявність прослуховуючих пристроїв, зміну мобільних номерів, додаткові телефони. Часто гроші беруть і за ухвалення законних рішень. Проста людина з вулиці до судді не приходить ніколи. Тобі клієнт скільки платить, три-дві тисячі доларів за годину, а я буду цілу справу вирішувати? Він розуміє ризики. Це залежить від сплатоспроможності. Пляшку віскі принесеш і все”, — розповів заступник керівника САП Андрій Синюк.
Справи про мобілізацію та ухилянтів
Великої популярності серед хабарників набули справи про мобілізацію, точніше судові рішення, що легалізують ухилянта.
“Суддя отримав неправомірну вигоду у сумі 1500 доларів США, за це обіцяв прийняти рішення на користь особи, а ця особа використала це рішення для ухилення від мобілізації”, — розповів Андрій Синюк.
Мова йде про суддю Боярського Білгород-Дністровського районного суду Одеської області. Взяли його на одному хабарі, а от справ для легалайзу ухилянтів прийняв він багато, тому розслідування буде довгим. Сам суддя поки в ізоляторі тимчасового тримання, що зовсім дисонує зі звичним йому життям — дорогими сигарами та відпочинком на курортах в Еміратах.
Менська виправна колонія на Чернігівщині — єдиний в Україні заклад, де мотають строк вже засуджені працівники судово-прокурорської гілки та правоохоронці. Ув'язнених прокурорів наразі немає, а от судді аж чотири.
В яких умовах сидять слуги Феміди
Камери на двох і на чотирьох, у кожного є планшет свій в камері, а от телефони тільки в спеціальній кімнаті, така на кожному поверсі. Мультиварки, мікрохвильовки — це все дозволяють, хоча їх тут годують. Є акваріум. Прилаштовуються тут і до нової професії — робочий день проходить у швейці. 314 засуджених відбуває тут покарання. Якщо говорити про суддів, кажуть, то взагалі до них питань немає. Та і їх всього чотири особи.
Готовий з нами поділитися своїм досвідом із засуджених хапуга, суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Антон Гайдур. Посадили суддю на п’ять років, півтора він вже відбув.
“Хабар, саме він. 15 тисяч гривень. Щоб я прийняв рішення в цивільній справі на користь позивача. Заходить чоловік, назначає зустріч, через когось, через знайомих, близьких. Ті просять прийняти цю людину, вона приходить і проситься, що допоможіть, допоможіть, я ся віддячу, я ся віддячу. І слабоволіє характера. Психологічний аспект грає дуже велику роль, треба зразу відмовлятися, не треба ніякі зустрічі, незалежно від того, хто тебе просить, чи кум, чи брат, чи сват. Я сказав, що прийму об'єктивне законне рішення, він сказав, що віддячить, я погодився, віддячися, то віддячися. Цей же позивач зайшов до мене в кабінет, я попросив його вийти в інший кабінет, почав із ним розмову, він мені говорить: тут те, що я обіцяв. Поклав у папку і одразу вийшов. І через хвилинку вже НАБУ, вісім-десять чоловік із камерами, і всьо”, — розповів Антон Гайдур.
Пан Гайдур трохи лукавить про “липкі” ручки — адже йому віддяку передали у коробці з пластиліном на шість кольорів. Суддя бідкається — беруть на таких хабарях, що за професію соромно.
“Апеляційний суд вища палата антикорупційна постановила Мукачівського суддю Пака, там дві тисячі гривень. І сів на 5 років”, — каже Антон Гайдур.
Готують в Менській колонії камери ще під чотирьох суддів
Тут стежать за новинами. Це таж судді Київського апеляційного суду, саме того суду, що завів практику на середній хабар в 5 тисяч доларів.
29 листопада 2023 року на хабарі були спіймані: Віктор Петрович Глиняний, Юрій Михайлович Слива, Ігор Григорович Паленик та Вячеслав Вікторович Дзюбин. Саме ця колегія розглядала одну із апеляцій в скандальній справі Богуслаєва по “Мотор Січ”. На чотирьох вони отримали 35 тисяч доларів, розділили “по-братськи”. Саме за таку суму колегія мала зняти арешт з двох літаків приватної компанії, які безпосередньо пов'язані з “Мотор Січчю”. Найцікавіший в цій четвірці суддя Глиняний — саме він найчастіше колегував в засіданнях з суддями Петриком та Тетяною Кагановською-Росік.
Те, як затримували цих чотирьох суддів схоже на анекдот. Кожен отримав свою частку різним способом: в коробці з-під віскі, в пакунку з-під кави, в буклеті інтернет-провайдера.
Доказів у НАБУ і САП більш ніж достатньо. Відеозаписи, телефонні договорняки. Втім чи заїде ця четвірка хапуг до камер Менської колонії, достеменно сказати наразі не можемо.
З урахуванням суддівського досвіду “відмазування” один одного, вони все ще зберігають шанс на безкарність. Врешті, до прикладу, та сама скандальна суддя Кагановська-Росік, що рятувала беркутівців та хабарника Петрика, досі працює в Апеляційному суді Києва. Працює, до речі, не за просто так — а за велику зарплату з бюджету. Втім чи достатньо її зарплати на розкіш? Відповіді розкажемо у наступних випусках проєкту розслідувань Хапуга.ua.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Як працює схема хабарів в судах: скільки "коштує" вирішити справу і через кого їх заносять
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