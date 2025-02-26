Як правильно харчуватись, щоб не захворіти: скільки це коштує і корисні поради

Дієтологи та ресторатори дали поради, як зараз правильно харчуватись.

В Україні лютує сезон грипу. Кореспонденти ТСН дізнались, як правильно харчуватись, щоб не захворіти та скільки зараз коштують овочі та фрукти.

А тому ТСН вирушила на закупи магазинами та базарами Києва, Одеси і Луцька.

Вибрати найкорисніше у супермаркеті ТСН допомагає дієтологиня Євгенія Розум. І одразу прямує в овочевий відділ, до редьки. Усі сорти, каже, корисні для кишківника, а значить – й імунітету.

"Редька містить велику кількість волокон. Допомагають людям, у кого високий холестерин, засвоєння зайвих жирів, покращують стан і роботу кишківника", – каже Євгенія Розум.

Дієтологиня пояснила користь редьки

У Луцьку редька коштує 5 грн за штуку. Продавчиня пані Лариса каже, взимку цей товар завжди у попиті. І пригадує: коли син був маленьким – від сезонної недуги його рятувала саме чорною редькою.

Зміцнювати організм Євгенія Розум радить також болгарським перцем. Але наразі він недешевий – близько ста вісімдесяти гривень за кілограм, незалежно від регіону.

Червоноголова капуста, морква та буряк – теж корисні. І вони дорожчають з року у рік. Одна із причин здорожчання – через повномасштабне вторгнення площі для вирощування зменшилися. Чимало корисного і у зелені. Але і це недешеве задоволення - попереджають на луцьких базарах. Бо – теплична. Цибуля тут коштує 150 грн за кілограм, а петрушка – 200 грн за кілограм.

Що ж до фруктів з українських садів, то вони протягом минулого року здорожчали на 16 відсотків. Своїми ціновими гойдалками шокували, зокрема, яблука. Вартість доходила до майже 70 гривень за кілограм. Нині ціни дещо стабілізувалися.

Охоче беруть покупці також імбир та цитрусові. Ну і яка ж зима без хурми. Ціни різняться залежно від сорту та розміру плодів: 85-180 грн. Її можна вживати самостійно, або ж додавати до салатів.

Київська рестораторка Вікторія Пархоменко каже: для приготування страв у закладі використовує лише перевірені фермерські продукти. Бо лише у них – найбільше вітамінів. Його приправляє смачною та корисною лимонно-медовою заправкою.

Ціни на фрукти

"Ви змішуєте масло із соком лимону і з медом. Трошки чорного перцю, трошки солі", – каже вона.

Для краси – огірки. Зверху – карамелізовані горіхи. Вони корисні для роботи мозку та зміцнюють серцево-судинну систему. І нарешті зірка страви - соковита хурма. До неї пасуватиме справжня карпатська козина бринза. Така ударна порція вітамінів коштуватиме гривень 60-70.

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