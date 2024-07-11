Як правильно оновити дані за кордоном та чи можуть виписати повістку: пояснення адвокатки

Чоловіки призовного віку, які перебувають на військовому обліку, мають оновити свої персональні дані протягом 60 днів від дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Цей строк спливає вже наступного тижня — 16 липня 2024 року. Інакше їм загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Як оновити дані чоловікам, які перебувають за кордоном, та що може загрожувати за ігнорування вимоги, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Як оновити дані чоловікам в Україні раніше ТСН.ua пояснював у цьому матеріалі.

Як оновити дані за кордоном правильно

Громадянам, які перебувають за кордоном передбачили можливість оновити персональні дані, повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через застосунок Резерв+.

“Якщо громадянин перебуває за кордоном, то для нього достатньо оновити дані надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону. Закон не передбачає обов'язок мати Резерв+ або оновлювати дані тільки через застосунок”, — розповіла Марина Бекало.

Оновлення даних в Резерв+ : інструкція для тих, хто за кордоном

За словами адвокатки, якщо громадянин (який перебуває кордоном) не знайшов свої дані в Резерв+, він може оновити дані електронною поштою, та його обов'язок буде вважатися виконаним.

“Або спробувати через технічну підтримку застосунку вирішити проблему. Якщо він бачить в цьому потребу, адже мати Резерв+ є правом, а не обов'язком”, — зазначила адвокатка.

Чи буде штраф за не оновлені дані за кордоном

За словами Марини Бекало, очікується, що такі дії як не оновлення персональних даних будуть кваліфікуватися як порушення правил військового обліку. За що відповідно до ст. 210 КУпАП встановлено штраф в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

“Якщо не оновити дані, то після 16 липня 2024 року буде штраф, а також, ймовірніше за все, буде повістка на оновлення даних. Якщо буде винесена Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210 та/або 210-1 КУпАП, та передана до виконавчої служби після набуття чинності через 10 днів, то можливий арешт перш за все банківських рахунків (депозитних), якщо штрафи будуть “накопичуватися” то держвиконавець може накладати арешти на транспортні засоби, цінні папери, будь-які активи тощо”, — пояснила адвокатка.

Чи можуть відправити повістку поштою, якщо чоловік за кордоном

У разі надсилання повістки поштою, вона буде вважатися врученою у будь-якому з цих випадків:

проставлення оператором поштового зв'язку відмітки про отримання або відмову в отриманні відправлення;

відсутності чоловіка за адресою проживання (у разі, якщо він самостійно повідомив ТЦК та СП про адресу свого проживання, в тому числі фактичного);

відсутності чоловіка за адресою задекларованого проживання (пропискою) у разі відсутності даних в ТЦК та СП про інше місце його проживання або перебування.

Якщо громадянин під час оновлення даних вкаже свою актуальну адресу проживання, то ТЦК та СП має надсилати повістки саме за цією адресою, зазначила Марина Бекало.

Чи може ТЦК виписати повістку людині, яка за кордоном

Отже, якщо у ТЦК та СП будуть дані про місце проживання громадянина за кордоном, то надсилати повістку міжнародним поштовим відправлення вони не будуть.

“Адже Постановою №560 не передбачено надсилання повісток за кордон, також не передбачено надсилання повісток електронною поштою або через застосунок Резерв+”, — пояснила адвокатка.

Що робити, якщо знятий з військового обліку

Ті громадяни, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців (про що є відповідна довідка з військкомату або ТЦК та СП), зобов’язані стати на військовий облік в дипломатичній установі України за кордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

“Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у семиденний строк”, — розповіла Марина Бекало.

Вона пояснила, що за правилами військового обліку, у разі виїзду за кордон більше ніж на три місяці, громадяни які перебувають на військовому обліку, підлягають зняттю з військового обліку в Україні, про що видається довідка про зняття. Раніше ще вилучався військово-обліковий документ.

“Ті чоловіки, які пройшли цю процедуру зняття з обліку, тепер зобов'язані стати на військовий облік в дипломатичній установі України за кордоном”, — зазначила адвокатка.

Чи можуть чоловіків змусити повернутися до України

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов’язків, які б наставали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України.

“Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, оновили свої персональні дані. Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті”, — пояснив нардеп.

Веніславський зазначив, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повертатися до України. За його словами, в України немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану.

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