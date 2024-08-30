Як правильно передавати покази лічильника за газ: детальне пояснення

Щоб мати актуальні цифри в платіжках за газ - не забудьте в перших числах вересня передати показання лічильників. Ще не всі звикли, що нині для цього замість більше недоступних сервісів 104.ua треба використовувати нові, зокрема - особистий кабінет "Газмережі", або чат-бот GASUA.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Передати показання лічильників зараз можна навіть не виходячи з дому.

"Один з варіантів передати показники - це подзвонити на гарячу лінію контакт-центру і передати показники з першого по п’яте число поточного місяця", - каже Олена Єлісова, начальниця центру обслуговування клієнтів Дніпровської філії "Газмережі".

Передати показання можна й онлайн, зокрема - через особистий кабінет "Газмережі". Також передати показання можна прямо з телефону, не виходячи з дому. Зареєструвати особистий кабінет просто. Для цього потрібно кілька хвилин.

"Переходимо за посиланням my.grmu.com.ua і натискаємо у верхньому правому куточку "Зареєструватися". Обираємо оператора ГРМ. І вводимо особовий рахунок. Далі нам пропонують обрати спосіб реєстрації, який нам підходить. Це можна зробити або через емейл, або через гугл-аккаунт", - йдеться у сюжеті ТСН.

Як правильно подавати показник лічильника

В особистому кабінеті "Газмережі" можна керувати не лише власними газовими справами, а й навіть своїх родичів.

"Я можу додати до свого кабінету реєстрації особові рахунки моїх батьків і батьків мого чоловіка. Це мені дуже зручно, тому що мої батьки бувають часто у відрядженнях, і вони просто забувають передати вчасно показання", - каже Ангеліна Будник, клієнтка "Газмережі".

Також функція необмеженої кількості особових рахунків корисна тим, у кого декілька квартир. Тепер передати показання по кожній можна одночасно і в одному місці.

"Тобто цей функціонал дозволяє всім нашим клієнтам дуже зручно передавати показники, сплачувати та відслідковувати історію платежів за всіма особовими рахунками, які належать клієнту. Наприклад, якщо у клієнта є кілька квартир або домоволодінь, в яких він користується природним газом, тепер вони вони можуть передаватися за однією реєстрацією", - каже Олена Єлісова, начальниця центру обслуговування клієнтів Дніпровської філії "Газмережі".

Олена Єлісова

Щоб у платіжках за газ не з’являлись зайві цифри, нагадують газівники, - показання лічильників треба передавати вчасно.

"Споживачі повинні передавати покази лічильника наприкінці місяця: з першого по п’яте число. Якщо споживач не передає показники лічильника або несвоєчасно подає - ми в систему вносимо розрахунковий показник", - каже Ганна Сурівка, провідна фахівчиня з контролю систем обліку газу Дніпровської філії "Газмережі".

Передавати показання лічильників необхідно навіть, якщо людина тимчасово не проживає в помешканні та не користується газом.

"Наразі склалася така ситуація, що багато людей, наших споживачів, виїхало за кордон. Але їм все одно необхідно щомісяця передавати показники лічильника. Це можна зробити двома способами. Перший, найпростіший - щомісяця передавати ті самі показники. Другий - це надіслати нам заяву. В такому разі ми не будемо застосовувати розрахунковий показник", - каже Ганна Сурівка, провідна фахівчиня з контролю систем обліку газу Дніпровської філії "Газмережі".

Особистий кабінет і звернення до контакт-центру - не єдині варіанти передачі показання лічильників. Це можна зробити й через чат-бот GASUA, сайт, смс-повідомлення. Головне - все робити вчасно. Тоді в ваших платіжках завжди будуть актуальні цифри.

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