Як правильно вийти з Великого посту і що можна їсти: поради дієтолога та рецепт

У неділю завершується Великий піст, бо ж віряни святкуватимуть Великдень. Традиційно збиратимемось за родинним столом, куштуватимемо страви із м'яса та паски.

Та як правильно виходити із посту? Що краще їсти одразу ж після великодньої церковної служби, аби не нашкодити собі? Кореспондентка Олена Лоскун розпитала у панотців та дієтологів.

Чоловік дотримувався Великого посту та готується до свят

Передвеликодньої дієти Владислав Савчук дотримувався сумлінно. Постує він з 10 років. Він каже, це можливість перевірити себе і розвантажити організм. Хлопець каже, що попри обмеження у харчуванні він не схуд, адже тренувався.

Владислав також готується до Великодня. На ринку він купує яйця та паску, свинину, сир та домашню ковбасу. Також хоче придбати скумбрію, щоб запекти її. На це все витрачає трохи більше, ніж 500 грн.

Як вийти з посту - поради дієтологині

Лікарка-гастроенреологиня Яна Музира тим, хто як і Владислав, обмежував себе у їжі - радить не переїдати. Бо щедре застілля може зіпсувати свято.

"По-перше, будуть розлади кишково-шлункового тракту, можуть бути такі скарги, як тяжкість, нудота, дикомфорт, може бути послаблення стільця чи закрепи. Бувають навіть випадки панкреатиту", - пояснює Яна Музира.

Дієтологиня Яна Музира радить під час виходу із посту одразу ж - надто на ці паску та яйця не налягати. Бо навіть смачна паска може перенавантажити шлунок.

"Загалом це має бути 1-2 шматочки середньої – може бути на кожний прийом їжі. Це може бути в районі 100-150 грам. Не потрібно її їсти і на перекуси, і перед сном вечеряти тільки паскою", - каже Яна Музира.

Яна Музира

Щодо свинини чи ковбаси - її дієтологиня рекомендує їсти на 3-5 день після виходу з посту.

Шеф-кухар пропонує приготувати качину грудку на Великдень

Шеф-кухар столичного ресторану Тарас Шевченко пропонує приготувати качину грудку у су-віді - з додаванням меду і соєвого соусу. Так вона буде м'якою і соковитою.

"Якщо су-віду немає. Її можна теоретично проварити в даному маринаді на помірному вогні на протязі пів годинки", - каже Тарас Шевченко.

Опісля - трішки просмажує на пательні. Грудинка - рожева і ароматна. До м'яса Тарас Шевченко приготував пюре

"Для приготування нашого пюре ми використовували цвітну капусту, зелені яблука та корінь селери", - пояснює кухар.

Тарас Шевченко

Що каже священник

Священник ПЦУ Георгій Коваленко нагадує: головне завдання посту - очистити тіло та душу. Тож і після Великодня цим правилом нехтувати не варто.

"Піст навчає нас свідомому самообмеженню, піст навчає нас не бути залежними від їжі, алкоголю, якихось звичок. Якщо піст закінчився – ми не маємо повернутися до залежності, а ми маємо подовжити бути вільними", - пояснює отець.

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