Як прикрасити ялинку, щоб привабити багатство, та які кольори потрібно обирати: поради дизайнерів і зірок

Як прикрасити ялинку, щоб привабити багатство, та які кольори потрібно обирати: поради дизайнерів і зірок

Найактуальніші кольори для цих свят - це чорний, синій, помаранчевий та золотий.

В Україні перед святами постає питання, як прикрасити новорічну ялинку - по-дизанерськи чи на власний смак, як це було в дитинстві.

ТСН.19:30 дізнавалась, як недорого прикрасити оселю до свят та, що рекомендують дизайнери та зірки.

Блогерка Надін прикрашає ялинку за останніми трендами

Блогерка Надін живе у центрі Києва. Її квартира - це ще і робоче місце, адже тут вона знімає свої відео на Tik-Tok та записує блоги, а тому намагається вдало прикрасити своє помешкання до свят.

Новорічне дерево Надін вибирає згідно з останніми трендами ялинкової моди.

"Зараз іграшки мають бути різними: фігурки різноманітні і квіти, які можна розкласти по гілці. Раніше ми так розкладали "дощик", але зараз це моветон", - каже Надін.

Додати затишку допоможуть вогники на вікні та віночок на дверях.

Як прикрасити оселю до Нового року без космічних витрат

Співачка Світлана Тарабарова не женеться за модою

Свій будинок співачка Світлана Тарабарова прикрашає з дітьми та чоловіком Олексієм.

"Новий рік для нас в- це особливе свято. Ми обожнюємо з чоловіком прикрашати будинок, з дітками", - каже співачка.

Першою завжди прикрашають ялинку. По центру - особливі ялинкові іграшки. Тренди, це не для неї, зізнається Тарабарова. Цього року співачка власноруч зробила кілька композицій із живої сосни. Святкової атмосфери додають свічки.

Для родини співачки обов’язковим елементом святкового декору є віночок над каміном і на вході. Прикрашати весь будинок не обов’язково, вважає Світлана, бо це дорого. Радить використовувати окремі елементи в декорі.

Як прикрасити помешкання до Нового року: поради дизайнерки

Найтрендовіші кольори прийдешнього року водяного тигра - це чорні, сині, блакитні і обов'язково помаранчевий золотий чи бронзовий, вважає дизайнерка Таміла Чехович.

У декоруванні Таміла радить не обмежуватися лише ялинкою. А використовувати елементи декору по всій оселі. Наприклад, придбати подушки на диван із зображенням тигра або святкові серветки чи скатертину. Атмосфери свята додасть золотий підсвічник зі свічками чи будь-який інший золотавий елемент.

"Чим більше блищатиме, тим більшою зарплатня у вас буде в цьому році. Поєднувати краще голубий, кольори водяного тигра та золотий", - каже Таміла Чехович.

Для ялинки треба обирати не більше 2-3 кольорів, радить фахівчиня. Чорні кульки можна поєднати із золотими та червоними. Додайте великі квіти та банти. Ялинка має рясніти прикрасами.

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