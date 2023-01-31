Як проходить мобілізація: юристка пояснила, що відбувається після візиту до військкомату

Юристка ГО "Юридична сотня" Ірина Підреза розповіла, як відбувається проходить мобілізація в Україні та що відбувається після візиту особи до військкомату.

Це експертка пояснила в ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини".

За її словами, у військкоматі (нова назва ­– ТЦК і СП) можуть або перевірити дані про особу, або скерувати її на медкомісію. В залежності від висновків медкомісії події можуть розгортатися за різними сценаріями.

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"Бувають абсолютно різні випадки. Буває, коли військовозобов’язаний приходить у Територіальній центр комплектування і соціальної підтримки. Там перевіряють, що він стоїть на обліку в тому ТЦК і СП, де він повинен стояти, з документами все нормально і в принципі, на цьому розмова закінчена. Бувають випадки, коли така особа приходить до ТЦК, їй дають змогу пройти військово-лікарську комісію і на підставі рішення комісії можуть або одразу відправити на навчання, або – раніше це називалися бойові повістки – до особового розпорядження. Тобто, якщо виникне потреба в мобілізації саме такої особи, її викликають і вже зараховують чи до навчання, чи в якусь конкретну військову частину для проходження служби", – розповіла Підреза.

Нагадаємо, що в Україні неявку до військкомату після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації. За це передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Проте існують три причини, які дозволяють не приходити до військкомату по повістці. ТСН.ua детально пояснив кожну з таких причин.

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