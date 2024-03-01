Як Путін хотів закінчити війну: вперше розсекречено угоду для Зеленського

Як Путін хотів закінчити війну? Вперше стало відомо у деталях, на яких умовах диктатор нібито готовий був забрати свої війська з України. Угоду Зеленському він відправив ще 15 квітня 2022 року – у день, коли стався прорив на "Азовсталі" в Маріуполі. Вже тоді Росія хотіла сідати за стіл перемовин, але до кінця не розповідала, що хоче натомість.

Тож що пропонував кремлівський диктатор, паралельно стираючи українські міста з лиця землі, – йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

"Мирні" перемовини з Росією?

Те, що Росія готова до так званих мирних перемовин, ми чули вже і не раз. Але є але. Москва виставляє лише свої умови, й інші чути не хоче. Щоразу, коли лідери інших країн намагаються поговорити з Путіним, чують одне й те саме: про київський "кривавий переворот" 2014 року, "зірвані Києвом та Заходом" мінські угоди і про те, як Росія була "змушена визнати" незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" "у повній відповідності зі Статутом ООН".

Також читайте У Зеленського пояснили, чому Україні не можна проводити переговори з Росією

Коли питають про перемовини, Путін певнить – він відкритий, то просто Київ не хоче. Ба більше, у червні 2023 року кремлівський диктатор заявив, що Україна ще 2022 року зірвала мирний план, і навіть на камери показав якісь папірці. На поширених Кремлем кадрах можна роздивитися назви на аркушах: це "Договір про постійний нейтралітет та гарантії безпеки України" та "Додаток 1. про граничну кількість особового складу, озброєнь та військової техніки, що перебуває у бойовому складі Збройних Сил України у мирний час". До слова, обидва документи роздруковані за допомогою кількох шрифтів, щоб показати різночитання в їхніх текстах між українською та російською сторонами.

Путін зазначив, що він же благородно відвів війська від Києва (не каже, що насправді рашистів звідти погнали), а от українська влада така погана – обманула Москву. Ну а про звірства в Бучі, Ірпені та Гостомелі і по усіх інших селах Київщини "пуйло" чомусь змовчало:

"Але після того, як ми, як і обіцяли, відвели війська від Києва, київська влада, як зазвичай роблять їхні господарі, викинула це все на звалище історії, скажімо так акуратно, і спробую інтелігентно висловлюватись... Де гарантії, що вони й надалі не відмовлятимуться від будь-яких інших домовленостей?".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як Путін хотів закінчити війну?! Вперше розсекречено угоду для Зеленського!

Перемовини 2022 року й абсурдні пропозиції Москви

Погодьтеся, дивно чути про відмову від домовленостей від Путіна. Та навіть попри це, Путін продовжує корчити з себе "благородную дєвіцу", мовляв, не дивлячись ні на що, навіть за цих умов Росія не виступає проти переговорів з Україною. Це керівництво України, за словами Путіна, "оголосило про те, що воно не вестиме жодних переговорів".

Мирні переговори, на яких спекулював Путін 2023 року – це серія зустрічей делегацій України та Росії, які відбулися у лютому-березні 2022 року. Українську делегацію тоді очолював голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, а російську – помічник Володимира Путіна, колишній міністр культури Росії Володимир Мединський. Усього відбулися чотири очні зустрічі цих делегацій – три на території Білорусі та фінальна 29 березня 2022 року у Стамбулі. Саме після закінчення останньої з них сторони оголосили, що їм вдалося погодити підсумкове комюніке.

ВВС тоді розповідала, що на переговорах сторони сконцентрувалися на обговоренні двох договорів. Перший із них стосувався питань безпеки. Згідно з ним, Україна мала погодитися на нейтральний статус і відмовитись від розміщення на своїй території іноземних баз, отримавши натомість певні гарантії безпеки. У баченні Києва гарантами мали стати передусім західні держави, які б надали йому підтримку у разі нової російської агресії. Москва пропонувала, щоб до переліку гарантів увійшла не тільки Росія а й, наприклад, Білорусь. Інша угода стосувалася "взаємної поваги культур" – у ній йшлося, зокрема, про способи вирішення "мовного питання" в Україні.

Українська та російська делегації на переговорах навесні 2022 року / Фото: Associated Press

А вже через два тижні після очної зустрічі двох делегацій з’являється ще один документ, датований вже 15 квітням 2022 року. До слова, саме у цей день стався прорив на "Азовсталь" у Маріуполі, а російські військові вбивали як українських захисників, так і звичайних цивільних. У ці ж дати всі побачили, що окупанти наробили на Київщині, скільки людей вбили там, зґвалтували, покалічили. Тож перемовини тоді в принципі були неможливими.

Джерела ВВС і в Києві, і в Москві стверджували: на жодному з етапів недовгих переговорів Росія та Україна аж геть не були близькими до того, щоб Путін і Зеленський сіли за стіл. А без цієї зустрічі досягти реальних домовленостей було апріорі неможливо. Тим не менш, Путін тицяв в очі всім незрозумілі папірці з незрозумілим статусом, постійно наголошуючи, що Росія така свята, хоче перемовин, а українці вперлись.

Згодом президент України видав указ і 30 вересня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Останній продовжує тиснути і говорити про перемовини, але паралельно віддає накази обстрілювати українські міста і вбивати звичайних цивільних. Цинізм зашкалює, але менше з тим. Це для нас не новина.

Усі деталі таємного документа Путіна

1 березня The Wall Street Journal зробив приголомшливу заяву та опублікував статтю із повним текстом документа, яким Путін розмахував у 2022-2023 роках, але не повідомляв справжні деталі нікому. Після прочитаного журналісти дійшли висновку, що проєкт мирної угоди, розроблений невдовзі після вторгнення Росії, свідчить про те, що Україна опинилася перед загрозою перетворення на кастровану державу.

У документі, датованому 15 квітня 2022 року, описується, як учасники переговорів по обидва боки прагнули покласти край бойовим діям, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках", заборонивши їй відновлювати свої збройні сили за підтримки Заходу, а Крим, мовляв, лишиться під російським триколором.

Також читайте Мирні переговори України та Росії в Стамбулі: Ердоган виступив із пропозицією

Тепер Україна заявляє, що не почне мирних переговорів, поки Росія повністю не виведе війська з країни. Два роки війни розставили крапки над і: українське суспільство проти будь-якої мирної угоди, а Зеленський попередив, що будь-яке припинення бойових дій чи "заморожування" конфлікту просто дасть змогу Росії переозброїтися і згодом повернутися до Українв знову, аби продовжувати страшну війну.

Крім цього, у проєкті угоди йдеться про те, що Україна може вступити до ЄС, але має забути про НАТО і взагалі будь-які військові союзи, ну й відмовитися від постачань іноземної зброї.

Чого вимагала Росія?

До цього всього Росія вимагала, аби Збройні сили України скоротили до такого розміру, до якого вона диктує. Путін хотів обмежити все – від чисельності військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет. Якщо у цифрах, то Росія хотіла, аби в українській армії в мирний час було не більше 85 тис. військових, 342 танки, 519 артилерійських гармат. А дальність ракет обмежити до 40 км. Водночас Україна ж хотіла 250 тис. військовослужбовців, 800 танків та 1900 артилерійських гармат.

Кримський півострів, уже окупований Росією, Путін вимагав залишити під впливом Москви і не вважати нейтральним. РФ також наполягала на тому, щоб російська мова діяла нарівні з українською в уряді та судах, що, згідно з проєктом документа, не було підтримано Києвом. На цей пункт, до речі, зверніть увагу ті, хто кажуть "какая разніца". Як бачите, різниця є. Це одна з умов Путіна закінчення війни. Для нього важливо, аби російська мова була скрізь, а він міг потім прикриватися, що "ідьот защіщать рускоязичное насілєніє".

Ну а ще, судячи з усього, "пуйло" таки дуже боїться потрапити до Гааги, бо в нібито документ про мирні умови закінчення війни додав, що Міжнародний кримінальний суд не має розслідувати військові злочини окупантів в Україні. І це теж дуже важливий момент. Тобто вони вбивали, ґвалтували, знущалися, а їх навіть судити не мають?!

А от питання про майбутнє сходу України, так званої "Л/ДНР", захопленої й окупованої Росією ще від 2014 року, не було включено до проєкту. Про це, мовляв, мали говорити віч-на-віч Путін і Зеленський.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у грудні 2023 року американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання "заморозити" війну проти України і почати переговори. У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх російських високопосадовців, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує "заморозити" бойові дії на нинішніх лініях. Але по факту це означає, що Росія б незабаром повернулася знову, вірити Путіну давно неможливо. Не бачить сенсу говорити з кремлівським диктатором і президент України, і називає слабке місце Путіна.

Отож, про жодні перемовини на умовах Росії й мови бути не може. Українці ніколи не пробачать того, що тут наробили окупанти.

Ну, а ще питання: як людина, яка хоче перемовин, може вихвалятися та погрожувати застосувати проти цивільних усе нову і нову смертельну зброю? Як під час звернення до Федеральних зборів, коли Путін взявся розповідати, що на бойове чергування виводиться новий вид балістичних ракет "Сармат", і що скоро всі побачать їх у дії. Чи те, як він пишався, що Росія завдала удару по столиці ракетою "Циркон"? Чи головна лякалка – ядерний шантаж.

За ці два роки війни, Україна багато разів чула питання, чи не час сідати за стіл перемовин. Усім цим "миротворцям" просто треба приїхати і посидіти під ракетами або в окопі на лінії фронту. Росії не можна пробачати тисячі вбивств наших військових та звичайних цивільних українців: дорослих і дітей. Наскільки реальний мир зараз і – головне на умовах України, Зеленський пояснював 25 лютого під час своєї пресконференції, приуроченої до двох років повномасштабної війни, а по факту – десятирічної.

До слова, щойно документ потрапив до рук журналістів, як нізвідки виліз "говорящий рот" Путіна – Пєсков. Той заявив, що опублікований проєкт згоди про закінчення війни давно неактуальний й зазначив, що умови змінилися. На що змінилися – не ясно.

Читайте також: