Як армія Путіна веде розвідку у Києві: експерти прокоментували нові удари по столиці

Після ракетного удару по Києву 31 травня військові експерти розповіли про те, чи існує закономірність таких ударів, чи є "формула", за якою путінська армія гатить по столиці.

В коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповіли про свої бачення ситуації.

"Я вважаю, що дії ворожих сил треба розглядати як абсолютно раціональний підхід. Ворог проводить удари по тих об’єктах, де проведена розвідка та дорозвідка. Тобто, діють за такою "формулою": розвідали – вдарили", - розповідає Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Якщо ми говоримо про прикордоння, то це стосується нашого прикордоння, нашого Харкова. Там в першу чергу вбивають мирне населення, намагаються створити атмосферу хаосу в регіоні, змушуючи виїжджати мирне населення в інші регіони нашої країни. Робиться це для того, щоб створити суспільну напругу".

До цього Владислав Селезньов додає: "Що стосується ударів по Києву, то ворог знає про потужну систему ППО та шукає можливості обійти її та вразити ті об’єкти, які для нього є надзвичайно важливими. Очевидно, що ця ракетно-дронова атака, яка сьогодні відбулася, мала це на меті. Не думаю, що розвідували за допомогою дронів. Вони мали відволікаючу функцію, щоб оператори ППО були зосереджені на них. Давайте згадаємо – була перша повітряна тривога, під час якої наші мобільні групи працювали по "шахедах", потім відбувся удар ракетою "Іскандер-К". Чому була не масована атака? Можливо, тому, що таке рішення з боку російських окупантів було найбільш раціональним. Але ж маємо розуміти, що у російської армії є ще чималий запас ракет та спроможності їх виготовляти".

Резюмуючи, Селезньов каже, що Київ, як і багато інших міст є в зоні ризику.

"Безумовно, не дуже приємна тенденція, якщо ворог починає гатити "Іскандерами" з території Курської області. Отже наш Київ – в зоні ризику, тому слід не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - зауважує експерт.

Як ворог веде розвідку в Україні

Щодо цього питання Владислав Селезньов висловив таку думку: "Є думка, що 90% розвідувальної інформації береться з відкритих джерел. Тобто йдеться про інтернет, публікації в медіа та інше".

За словами Селезньова, у ворога є чимало інших інструментів розвідки.

"Звісно, у росіян є агентура. Час від часу СБУ звітує про "почекунів", шпигунів, які діють в інтересах Російської Федерації. Є космічна розвідка, є аеророзвідка. Час від часу не тільки в прикордонних регіонах, а й на Київщині, в інших центральних регіонах виявляють розвідувальні ворожі дрони. Ворог шукає різні варіанти, щоб здобувати верифіковану розвідувальну інформацію. Тут не може бути ілюзій. Інформація вважається верифікованою, якщо вона підтверджується з різних джерел: космічною та аеророзвідкою, агентурною. Не може бути одного джерела. Ми повинні на це зважати", - каже експерт.

Без "формули", щоб покошмарити

Військовий експерт Олександр Коваленко притримується дещо іншої думки щодо обстрілів Києва.

"Насправді якоїсь формули немає. Вона відсутня", - впевнений Коваленко.

За його словами, російські окупанти досить добре розуміють, що у нас досить надійний захист столиці.

"І, скажімо так, вони можуть його прорвати, використовуючи велику кількість або балістичних, або гіперзвукових ракет. Тобто спрямувати велику кількість "Іскандерів", спрямувати одночасно велику кількість "Кинджалів". А зробити цього вони не зможуть, тому що у них носіїв "Кинджалів" менше, ніж у нас пускових установок ЗРК Patriot. Отже на кожний "Кинджал" завжди знайдеться свій Patriot. Я маю на увазі саме пускові установки, які захищають повітряний простір Києва", - каже експерт.

Та додає: "Системність обстрілу території України – вони вже давно використовують системність у десь півтора-два тижні. Це пов’язано з накопиченням боєкомплекту, підготовкою. Останнього разу була невелика пауза – 26-30 травня. З урахуванням того, що вони використали обмежений боєкомплект ракет Х-101. Наприклад, 26 травня їх було використано 12, а 30 травня вони використали 11. Це обмежений боєкомплект, але використання було частіше. З огляду на цю тенденцію, вони можуть перейти до того, що відбувалося в травні-червні 2023 року. Вони намагались робити обстріли кожні 2-3 дні невеликою кількістю, але комбінованою номенклатурою".

Резюмуючи, експерт каже: "Щодо удару цього разу по Києву. Запустити аеробалістичну ракету "Іскандер-К", яка збивається майже усією номенклатурою наших засобів ППО – це відбулось скоріш за все для того, щоб покошмарити, потримати у нервовому стані. Було зрозуміло, що її зіб’ють".

Раніше повідомлялось про те, що США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю. .

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