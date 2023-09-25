Рідні загиблого воїна із Запоріжжя розшукали собаку-улюбленця військового: "Тато обіцяв привезти"

Військовий із Запоріжжя Артем Дементій загинув на фронті у травні 2023 року на Донеччині. На війні він знайшов собаку та піклувався про нього, знімав відео та обіцяв повернутися до родини. Зараз сім'я зробила все, щоб розшукати чотирилапого друга загиблого військового.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Артем Дементій воював у 72-й бригаді Чорних Запорожців. На Донеччині зустрів пса. Годував, купав, навіть спали разом.

Військовий надсилав відео з Кликом (кличка собаки - ред.) родині, казав, що привезе його додому. Але у травні цьогоріч загинув від уламкових поранень. Оговтавшись після трагедії, родина почала шукати собаку. Допомагали побратими Артема, дружина відстежувала соцмережі.

"Натрапила на волонтерів із Кропивницького, знайшла їхню сторінку на Facebook, побачила його фотографію, я зрозуміла, що це він, потім почали телефонувати, шукати його", - каже дружина загиблого воїна Катерина Дементій.

Вдова загиблого військового / Фото: ТСН

Волонтери з Кропивницького постійно вивозять тварин із зони бойових дій. Серед них опинився і Клик. Щоправда, тут його назвали Річчі. Песикові знайшли нову родину, а за кілька днів волонтерам зателефонувала Катерина.

"Питаю - це ваша собака? Думаю, може, господарі отямилися і вирішили забрати свою собаку, і питають, як він поживає. Вона каже - ні, це собака, який прибився до мого чоловіка, до військових. І був із ним постійно, але мій чоловік загинув. Каже, і я дуже хочу його забрати в пам’ять про мого чоловіка", - каже волонтерка Катерина Дорош.

Повернення вірного друга: історія собаки воїна ЗСУ, господар якого загинув на фронті

Нову родину Клика ця історія розчулила. Вони погодилися віддати собаку до сім'ї бійця. Волонтери змогли доправити песика до Дніпра. Там на нього вже чекали.

"Тато обіцяв собаку, по-перше, треба було виконати його обіцянку, а по-друге собаки, це - психологи, діти дуже радіють, і я вважаю, що це для них зараз ковток свіжого повітря", - каже вдова військового Катерина Дементій.

Тепер нова господиня Клика - 8-річна Віка, донька загиблого військового.

Собака Клик

"Він обрав собі за хазяїна старшу доньку, він спить із нею, гуляє, якщо вона йде на танці, то він плаче за нею, скавчить під дверима", - каже Катерина Дементій.

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