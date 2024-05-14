Як родичам підтримати військового, який повернувся з фронту додому: поради психіатра

Психіатр Ігор Дубінін розповів, що якщо військовий повернувся з фронту додому, то родичі повинні дати йому час, щоб звикнути до нової обстановки.

Про це він сказав в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Психіатр зазначив, що рідні військових можуть помічати певні зміни у поведінці близької людини

"Йому треба дати трохи часу для того, щоб він не призвичаївся, а для того, щоб взагалі зрозумів, де він, що, хто поруч. І згадав, як все це було. Ще один приклад, простий. Теж саме спілкувалися з військовим, теж, на жаль, який втратив кінцівку. Каже, я так хотів додому, я так хотів до дружини, я так хотів, ну, я, чесно, вже не пам'ятаю, хто там, син і донька, чи два сини. Я так і хотів побачити все. Я в подумках, мріяв, що я повернусь, я буду тільки з сином гратися в щось, і ходити з ними гуляти. А я приїхав, і він щось там голосно закричав, чи щось там не слухає маму, чи щось я йому сказав. І є такий роздратований. Я там його шльопнув, все, я нікого цього не робив", - пояснює медик.

Ігор Дубінін наголосив, що із людиною, яка пережила надмірні моральні навантаження, потрібно навчитись налагоджувати комунікацію.

"Тобто, нервова система, звичайно, в наших, в деяких, скажімо так, хлопців, вона трішечки після стресогенних факторів стала трішечки інша. Тому треба навчати вистроювати комунікацію між рідною тобі людиною, але яка пережила, скажімо так, надмірні навантаження", - пояснив психіатр.

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Нагадаємо, Ігор Дубінін пояснив, як війна вплинула на свідомість українців.

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