Як родичам зняти кошти з банківської карти померлого: покрокова інструкція від адвокатки

Пояснюємо, коли і хто може знімати кошти.

Як родичам зняти гроші з банківської картки померлого — питання, яке, на жаль, часто виникає в українців через повномасштабну війну. Трапляються випадки, коли військовий збирав кошти для свого підрозділу і загинув, а рідні не знають, як можна перерахувати їх його побратимам.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua дала покрокову інструкцію: коли і куди звертатися, та які документи для цього потрібні.

Коли і хто може знімати кошти

Розпоряджатися нерухомим або рухомим майном, грошовими коштами на рахунках, депозитами та іншими активами в банках та фінансових установах, які належали людині (спадкодавцю) на момент смерті можливо винятково після набуття права на спадщину його спадкоємцями за законом — в порядку черговості або спадкоємцями за заповітом, якщо такий був.

“А отже спадкоємці — родичі загиблого військового зможуть отримати грошові кошти на його рахунках в банку тільки після того, як вони набудуть права на спадщину”, — розповіла Марина Бекало.

Як отримати спадщину

Реалізувати право на спадщину можливо подавши заяву про прийняття спадщини до нотаріуса за останнім місцем проживання спадкодавця або розташування його основного майна протягом шести місяців з дати смерті.

Нотаріус, який отримав таку заяву від спадкоємців відкриває спадкову справу та визначає коло спадкоємців І черги — це батьки, другий із подружжя та діти спадкодавця, а також спадкову масу — все наявне майно, майнові права, грошові кошти, депозити в банках, інші активи. Вони розподіляються між спадкоємцями І черги, які подали заяви на отримання спадщини, в рівних долях.

Після спливу строку шести місяців, нотаріус видає спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину з переліком розподіленого майна та активів, які перейшли у спадок. Свідоцтво про право на спадщину є підставою для отримання коштів спадкоємцями з рахунків в банку, реєстрації рухомого або нерухомого майна тощо.

“Отже розпоряджатися грошовими коштами на рахунках померлої особи не можна поки спадкоємці не отримують свідоцтво про право на спадщину”, — зазначила Марина Бекало.

Коли треба звернутися до банку

Родичі померлого мають повідомити банк про смерть його клієнта. У такому разі всі видаткові операції на рахунку будуть заблоковані банком. Зняти ці кошти, перевести на інші рахунки, здійснити покупки — не можна.

Банк буде тримати ці кошти на рахунку загиблого до отримання від спадкоємців свідоцтва про право на спадщину.

“Після чого спадкоємці зможуть звернутися в банк та отримати всі кошти, які належали спадкодавцю, та, наприклад, передати зібрані ним кошти на потреби армії”, — пояснила Марина Бекало.

Нагадаємо, раніше адвокатка прокоментувала вручення повісток онлайн в Україні: яке покарання загрожує за неявку до ТЦК та чи можна відбутися штрафом.

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