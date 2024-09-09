Як Росія краде та знищує українську культурну спадщину: скільки пам'яток уже постраждало

Росіяни постійно знищують українську культурну спадщину, а все цінни традиційно крадуть та вивозять до своїх музеїв. Черговий терористичний акт про української спадщини стався у Львові, коли окупанти тероризували історичний центр міста та буферну зонц ЮНЕСКО. Зокрема, на вулицях Коновальця, Мельника та Кокорудза - це житлові будинки початку XX ст., збудовані за архітектурним стилем сецесія.

Про це йдеться у сюжеті, кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Два стоаровинні храми на Донеччині вціліли у часи Другої Світової, але не вистояли під час російських обстрілів. Внаслідок російських обстрілів на початку липня 2024 року у храмі Різдва Пресвятої Богородиці з понад столітньою історією - вибиті вікна, обвалені стіни, стеля та зруйнований вівтар. Свято-Георгіївський храм, найстаріший в Донецькому краї, прицільний удар російської артилерії зруйнував цю пам'ятку назавжди.

Знищений храм на Донеччині

"В Україні за час повномасштабної фази війни знищено понад 700 храмів, релігійних споруд і це не лише мова про православну церкву, а і синагоги пошкоджені, мечеті, релігійні центри мусульманські, дуже багато церков баптиських, євангельських і тут статистика справді дуже драматична", - каже генеральний директор музею Майдан, кандидат історичних наук Ігор Пошивайло.

Знищений храм на Донеччині

Знищили росіяни і корпус столичної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука. У березні цього року сюди "прилетіли" уламки збитих російських ракет.

"Символічно, що вона названа ім'ям Бойчука котрий теж був репресований в 30-ті рр минулого століття більшовицькою владою разом зі своєю дружиною і учнями. Михайло Бойчук був якраз одним із засновників українського відродження в мистецтві, якраз був тим художником який стверджував нашу ідентичність культурну. Те що ми спостерігаємо в останні часи це прицільні знищення культурної спадщини україни", - каже Ігор Пошивайло.

Корпус столичної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука

Ярослава Савченко, юристка-міжнародниця, наводить приклад ще одного варварського злочину росіян з Херсонесом Таврійським. На місці унікальної історичної пам'ятки світового масштабу в Севастополі, окупанти зводять новобуд і по суті, ховають під землею археологічні артефакти.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, зруйновано, пошкоджено або розграбовано понад 1080 культурних та історичних пам'яток, такі дані генпрокуратури. Нині, там також розслідують майже сотню кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти культурної спадщини України.

"Міжнародні миставознавці кажуть, що пограбування російськими окупантами українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів нацистського пограбування Європи у Другій світовій війні. Масовий характер цих злочинів дозволяє їх розглядати як злочини проти людяності. А той факт, що вони є частиною ширшої, системної кампанії знищення українського народу як елемент злочину геноциду", - каже генеральний прокурор Андрій Костін.

"Вони не вміють творити вони здатні і дуже добре це роблять - знищувати, викрадати присвоювати собі, тобто це як ментальність орди, яка не працює на власній землі, не культивує землю, не створює власний продукт, а просто його захоплює, викрадає", - каже кандидат історичниї наук Ігор Пошивайло.

Відновити пошкоджених культурних пам'яток на відміну від звичаних будинків, це і дорожче, і довше. Отже до кінця війни, про це не йдеться - кажуть у Міністерстві культури. Але там вже створили Офіс відновлення. Ростислав Карандєєв, ще будучи виконуючим обов'язки міністра культури розповідав, що мета Офісу - напрацювати усі законодавчі механізми, аби уже після перемоги до відновлення можна було приступити одразу.