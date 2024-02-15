Як Росія намагалася обдурити українську ППО і коли буде нова атака: всі подробиці

Цього разу від рашистів були “сюрпризи”.

Росія знову масовано обстріляла Україну. Київщина, Полтавщина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Франківщина — ракетний залп з більш ніж 20 ракет різних типів націлився на різні регіони країни. Попри те, що подібні атаки за два роки війни стали для України буденністю, цього разу від рашистів були і “сюрпризи”. Кілька російських ракет обрали незвичну траєкторію, а у Повітряних силах попереджають про нову небезпеку.

Як рашисти намагалися обдурити українську ППО і коли можуть вдарити знову, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Київщина під ударом

Ці кадри шокують. Мер багатостраждальної Бучі, що під Києвом, опублікував приголомшливі кадри наслідків прильоту неподалік містечка. На відео, у селі Буда-Бабенецька, від падіння ракети утворилась багатометрова вирва, що скоріше схожа на метеоритний кратер. Навкруги ж лише обвуглені дерева.

Вирва після збиття російської ракети в селі Буда-Бабенецька на Київщині



Бучанський міський голова Федорук pic.twitter.com/Qr6kQfdDtw — Рубрика (@rubryka) February 15, 2024

На щастя, як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, всі ворожі ракети в області були збиті силами оборони, ніхто з місцевих не постраждав. Жителі столиці чули звуки вибухів від вправної роботи сил ППО.



У Повітряних силах звітують — за ніч ворог випустив по Україні 26 ракет різних типів: крилаті та балістичні. Збити вдалося лише половину з них.

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Чи не вперше в офіційну статистику увійшла нова “російська” ракета — KN-23. За словами експертів, вона балістична і схожа на російський “Іскандер” як на вигляд, так і по характеристикам, утім є одна деталь. Росія могла їх отримати лише від Північної Кореї, яка має їх на озброєнні і віднедавна поставляє їх для потреб російської армії.

Ігнат попередив

Нічною атакою рашисти можуть не обійтися, попереджає українців речник ВПС Юрій Ігнат. За його словами, 14 лютого Москва отримала чергового “ляпаса” — бійці ГУР потопили великий десантний корабель “Цезар Куніков”. Кремль хоче помсти.

Але не корейськими ракетами єдиними. Як повідомляють моніторингові пабліки, вночі 15 лютого ворожі крилаті ракети постійно маневрували: змінювали рух та навіть буквально кружляли околицями Києва та Львова. Зранку мер Львова Андрій Садовий повідомив, що є влучання по місту.

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Згодом у Мережі з’явились й інші фото наслідків прильоту по Львову. За словами Садового, рашисти поцілили у школу та дитсадок. Є поранені.

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Наслідки обстрілів

Також у Львові рашисти суттєво пошкодили кілька енергетичних об’єктів, зокрема одну з трансформаторних підстанцій, повідомляють у Міністерстві енергетики. Через це знеструмлений один з об’єктів інфраструктури, який саме — не уточнюють.

Поцілив ворог і по двох інших областях на Заході. За даними голови обласної адміністрації Хмельниччини Сергія Тюрін, є прильоти по цивільних об’єктах та щонайменше троє поранених. Прилетіло і на Івано-Франківщині, на щастя обійшлося без жертв.

Росія атакувала Миргород та Запоріжжя

Дісталося й іншим регіонам. Під російський удар вчергове потрапила Полтавщина. За даними місцевої ОВА, прилетіло поблизу Миргорода. Додаткових деталей у владі не наводять, утім додають, що обійшлося без втрат серед цивільних.

Прилетіло і по Запоріжжю. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські ракети цілили по промзонах міста, а їх уламки пошкодили і цивільні будинки, поранивши щонайменше 6 людей. Одна з постраждалих у важкому стані, за її життя борються лікарі.

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Прилетіло і поблизу Дніпра — про це повідомив місцевий голова ОДА Лисак. Найбільше ж від російської атаки постраждала Харківщина. Ворог вкотре вдарив по жителях Чугуєва і знову балістикою.

Команда ТСН.ua вкотре закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ваша обачність врятує вам життя!

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