Як Росія заплатить за збиття Boeing 777 та що це означає для України – пояснення експерта

Днями прокуратура Нідерландів завершила зачитувати обвинувальний висновок у справі про вбивство пасажирів малайзійського Boeing 777, який було збито в липні 2014 року в небі над Донеччиною.

Вирок суду у справі про збиття пасажирського Boeing 777 2014 року у майбутньому може сильно вплинути на роль Росії у світі. Суд довів, що у той час Росія вже контролювала так звану "ДНР".

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний експерт та аналітик Максим Джигун.

"Це, насправді, дуже історичне рішення, на яке чекали, як ми, так і європейці. В першу чергу сім'ї загиблих людей… У висновках рішення суду вказувалось, що Росія станом на літо 2014 року мала контроль над так званою "ДНР", це ще один доказ того, що Росія винна у тих трагедіях, вона винна у розв'язанні війни, і це не громадянська війна, яку намагалися нам нав'язати російські пропагандисти. Це абсолютна відповідальність Росії", - пояснив експерт.

Максим Джигун наголосив, що продовження судових процесів триватиме, адже засудили не організаторів, а поки лише виконавців злочинного наказу.

Експерт також зазначив, що важливим фактором є те, що суд присудив трьом засудженим виплатити 12 млн євро компенсації для постраждалих. Це стандартна практика для цивільної авіації.

"І тут виникає зауваження у критиків цих судових процесів, що засуджені перебувають в Росії, або інде, і ніхто цих коштів платити не буде. Рано, чи пізно, в Росії з'явиться потреба у знятті санкцій, продовженні бізнесу зі світом. І ось тоді, повірте, і Нідерланди, і інші країни, громадяни яких перебували на борту літака, будуть вимагати виплати від Росії цих 12 млн. У будь який спосіб за це буде заплачено", - резюмував Джигун.

Вирок у справі рейсу MH17

Пасажирський літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік окупованого росіянами Торезу Донецької області. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Тоді загинуло 283 пасажирів та 15 членів екіпажу з десяти країн.

Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ).

У четвер, 17 листопада, Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Водночас ще одного обвинуваченого – Олега Пулатова – було виправдано.

Відповідальність за збиття Boeing 777 покладають також на російську владу, яка дозволила перекидання ЗРК “Бук” до України.

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