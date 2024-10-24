Як росіянам так швидко вдається просуватися на фронті: командир Третьої штурмової відповів

Величезна кількість КАБів, переважаючі сили ворога та не до кінця підготовлений та мотивований особовий склад сил оборони України — усе це допомагає російській армії швидко просуватися на фронті.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів командир протитанкового батальйону 3 ОШБр Олег Романов, “Ромаха”.

“І також немаловажний фактор є — це управління. У нас є проблема в тому, що дуже-дуже багато маленьких підрозділів. Це треба все форматувати в дивізії. Можливо також в такі більш керовані якісь підрозділи великі. І брати, наприклад, на ділянку 30 км фронту, щоб займав його лише один організм з одним командиром, який несе відповідальність за свій напрямок. Якось я так це бачу. Ну дійсно, так, сумно виглядає, але не забувати треба, з ким та скільки ми воюємо”, — каже Олег Романов.

На його думку, Сили оборони України показують дуже непоганий результат, якщо дивитися на втрати ворога.

“Він також закінчується, і я думаю, що в них також є якісь проблеми з особовим складом. Тому що ми все частіше бачимо, що після того як Сили оборони України вправно почали вирізати їх “очі” в небі у вигляді “Орланів” та інших засобів спостереження, ми нашими FPV-iками почали їх знищувати. То їх оператори розвідувальних дронів пішли також на штурмові дії, були кинуті. І це мене дуже смішить”, — розповів військовий.

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