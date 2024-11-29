Як росіяни наступають на Запоріжжі: військові розповіли про ситуацію

Українські військові кожного дня зупиняють спроби рашистської піхоти штурмувати українську лінію оборони на Запоріжжі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Українські військові на Запорізькому напрямку воюють на 120-ти міліметровому гладкоствольному мінометі "Степан".

“Купець”, командир мінометного розрахунку 3 БрОП НГУ “Спартан”, каже у росіян значно більше боєприпасів, ніж у ЗСУ. На Запоріжжі, як мінометники бригади “Спартан”, військові уже вдруге. Та починал всі з автоматів, окопів та польових бліндажів - на Харківщині й у Бахмуті.

"Купець"

Зварювальник, ветеринар, підприємець та землевпорядник - цим у минулому займались “Тюльпан”, “Пушистий”, “Муха” та “Купець”. Третій рік поспіль вони щоденно вдосконалюють свої нові бойові навички.

Зараз на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту ворожа техніка на передньому краї доволі рідке явище, каже командир мінометного розрахунку “Спартану”. Натомість, щодоби їм доводиться зупиняти спроби московитської піхоти просунутись на північ у напрямку автошляху Оріхів - Запоріжжя.

Українські військові

Кожну вилазку московитської піхоти неодмінно супроводжують цілі зграї ворожих очей у небі.

"Працюють дуже добре. Просто визначають точки і накривають їх", - каже "Муха".

Рашиська артилерія, зізнається “Муха”, а надто коли погода геть кепська, стріляє також дуже багато. І зі своїм “Степаном”, абсолютно точно знають мінометники “Спартану” для ворожої арти вони дуже ласа ціль.

Російські кориговані авіабомби на ділянці в районі Оріхова, твердять мінометники 3-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії, теж нікуди не поділись, а навпаки - їх стало більше.

Війна, південніше Оріхова, інколи затихає. На лічені години. Коли недобиті групи московитів проводять перегрупування. Водночас, концентрації ворожих резервів для якогось великого наступу на Запоріжжі, запевняють “Спартанівці” принаймні тепер не помічають.

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