Як російська енергетична компанія виробляє "Шахеди" і чому вона не під санкціями: подробиці

Санкційні пакети Євросоюзу та Сполучених Штатів містять безліч обмежень для енергетичної галузі Росії. Однак там немає головного – держкорпорації "Росатом". Адже так Росія використовує будь-які мирні ініціативи для ведення війни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф’євої.

У Конгресі обговорюють, як витіснити Росію з ринку атомної енергетики.

"Це вже практична площина, тобто не обговорюється питання, “чи запроваджувати”, а обговорюється, “як і коли”. Тому, безумовно, це суттєві зрушення", – каже міністр енергетики Герман Галущенко.

Окупація Запорізької атомної станції та ставленики "Росатому" на керівних посадах там мали б поставити хрест на цій російській корпорації. Однак досі "Росатом" залишається на плаву і приносить десять мільярдів доларів прибутку на рік.

Окупована ЗАЕС / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Росія – один з лідерів світового ринку цивільної атомної енергетики. Вона будує нові ядерні реактори, постачає паливо до 15 країн світу, зокрема до кількох членів ЄС та США, контролює ринок збагаченого урану. Отже, має потужну енергетичну зброю, яку будь-якої миті може розвернути проти своїх контрагентів.

"Росатом" є потужним монстром, тому що російська влада почала робити ставку на "Росатом" як на компанію, яка може не просто зберегти свій вплив в атомній сфері, а фактично замістити ті компанії, проти яких запроваджують санкції", – каже президентка аналітичного центру DIXI GROUP Олена Павленко.

"Росатом" / Фото: nipom.ru

“Шахеди", якими росіяни атакували нашу енергосистему, виготовляються на одному з заводів дочірньої компанії "Росатому" в Татарстані. Для цього потрібне імпортне вуглецеве волокно – з нього виготовляють корпуси для дронів. Схему побудували в три етапи: стороннє підприємство закуповує саме волокно, списує його по документах, а фактично передає компаніїї "Юматекс" "Росатому" на виробництво зброї. Ці приголомшливі факти оприлюднив Девід Олбрайт, президент Інституту науки та міжнародної безпеки Сполучених Штатів на слуханнях у Конгресі.

"На Заході мають усвідомити – Росія сприймає нерішучість як слабкість. Наймасованіший удар по українській енергетиці сьогодні став можливим, зокрема, й через те, що санкції проти "Росатому" не були запроваджені вчасно. Тепер завдання світу – не дати росіянам посилити свої позиції", – зазначає кореспондентка ТСН.

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Нагадаємо, що під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.

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