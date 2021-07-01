Як розшукали викраденого бізнесмена та останні слова із “чорної скриньки”: подробиці резонансних розслідувань

У день професійного свята слідчі розповіли про деякі нюанси своєї роботи.

У четвер, 1 липня в Україні традиційно відзначають День слідчого. Про те, як збирають докази, розшукують злочинців та чому деякі розслідування тягнуться роками, йдеться 1 липня в сюжеті ТСН.19:30.

Робота слідчого одного з районних управлінь поліції Києва Дениса Сороки, який працює на цій посаді уже 10 років, не нагадує діяльність героїв детективних кінофільмів. Його офіс - невеликий кабінет, який він ділить з колегою — буквально завалений стосами документів.

Зараз тут близько 300 справ, і всі вони — не розкриті. Слідчий пояснює, що справи часто “зависають” через відсутність належних доказів або ж їх відтісняють більш нагальні провадження. Найгучнішою своєю справою він називає викрадення бізнесмена Ткаченка у липні минулого року. “Підприємця невідомі запроторили до підвалу, кайданками прикували до батареї і два тижні катували”, - пригадує Денис Сорока.

За допомогою камер відеоспостереження вдалося відстежити автомобіль зловмисників, зрештою їх знайшли і відправили за ґрати. Якби слідчі трохи забарилися, то справа могла закінчиться летальним наслідком для викраденого бізнесмена — він уже втрачав свідомість і міг не витримати тортур.

Керівник слідчого відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок займається резонансними провадженнями, у яких фігуруть вищі державні службовці. Серед них — справа про вибухи в місті Сватовому в 2015 році. Тоді загинули троє військових і одна місцева жителька.

Слідчі встановили, що вибухи на складах боєприпасів були диверсією, а також прийшли до висновку, що призвела до цього бездіяльність керівництва. “Якби техніка знаходилася у відповідності до нормативних документів, то армія не втратила би скільки військової техніки”, - зауважив Вадим Приймачок.

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Слідчий також наочно продемонстрував ексклюзивно для ТСН, як недбалість і недотримання норм безпеки високопосадовцями призводить до трагічних наслідків, увімкнувши запис із бортового самописця, так званого “чорного ящика” літака АН-26, який розбився під Чугуєвом. Тоді загинуло 26 курсантів і офіцерів харківського університету.

“Вперше за історію України нам менш ніж за 9 місяців вдалося здобути докази і притягнути винних осіб до відповідальності”, - зазначив слідчий ДБР, додавши, що слідство уже завершилося, а міру провини кожного з шести підозрюваних нині встановлює суд.

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